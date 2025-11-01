Нежелана дискотека: Предградие на Москва остана без ток (ВИДЕО)

Град Жуковски, който се намира на около 35 километра югоизточно от Москва, изпитва сериозни проблеми с тока. Това стана ясно от видеокадри, които се разпространяват в социалните мрежи. Потвърждение има и от местната администрация.

Disco in Zhuvosky. There are serious issues reported with electricity supplies. Large parts are without light. https://t.co/b0zbQo9sVa pic.twitter.com/BK4nVsdMRz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 31, 2025

Moscow region experiencing blackouts due to damaged substations with residents reporting widespread power outages. Authorities have issued no official comments. pic.twitter.com/zmMMuLl4pC — WarTranslated (@wartranslated) October 31, 2025

Според местните власти, проблемите с електричеството са следствие от "автоматично изключване на оборудване от 10 киловолта". Заради аварийната ситуация ток нямало за много домакинства - местните власти не уточняват колко, но казват, че се работи за отстраняване на проблема.

Новината съвпада със серията от украински въздушни удари срещу големи ел. подстанции на много места в Русия. Електропреносната система в Руската федерация работи на съветски принцип - тя е взаимосвързана и централизирана, така че изваждането от строя на определен брой станции и подстанции може да предизвика каскаден ефект и невъзможност да се поддържа необходимото напрежение, съответно - големи спирания на тока.

Иначе тази нощ руското военно министерство съобщава за 98 свалени дрона над руска територия. Най-много - 45, са свалени над Белгородска област. Още 12 са свалени над Самара, 11 - над Московския регион, включително 6, летящи към Москва, по 10 над Воронежка и Ростовска област. В каналите си в Телеграм губернаторите на Воронежка и Ростовска област Александър Гусев и Юрий Слюсар отричат да има щети, макар че Слюсар си оставя вратичка - информацията се доуточнявала. По традиция кметът на Москва Сергей Собянин е публикувал няколко съобщения в канала си в Телеграм за сваляне на дронове, без в тях да има други сериозни уточнения. Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков се оплаква и то с видеообръщение в Телеграм от множество обстрели и че много места в областта са без ток - Още: Поредна напрегната нощ: Украйна изстреля стотици дронове срещу Русия (ВИДЕО)

Снощи имаше слухове, че Украйна изстрелва до 700 дрона за атака срещу Русия:

Ukrainian and Russian Telegram channels report approximately 700 drones heading toward Russian regions, including Moscow region. https://t.co/Tk4bjIbWq9 pic.twitter.com/lhWmA90m9K — WarTranslated (@wartranslated) October 31, 2025