Неловка ситуация: Учителка отиде на работа с костюм на филмов герой (ВИДЕО)

Колко по-забавно би било за учениците всеки ден учителите да бъдат облечени в костюми на различни герои от книгите. Само си представете учителят по физика, облечен в костюм на Мечо Пух, или преподавателката по история, която носи рокля като тази на Пепеляшка. А защо да не видим учителката по музика като приказен герой от поредицата за любимия Хари Потър? След като прекара часове в изработването на перфектния костюм на популярния от книгите Доби, учителката по музика от Великобритания Аби Джоунс, разбра по трудния начин, че не всеки е толкова ентусиазиран за Световния ден на книгата.

Преподавателката се облича като Доби за празника в училището, защото смятала, че идеята е всички служители, както и учениците, да носят костюми на любите герои от книгите. Оказва се обаче, че тази година са избрани определени експресивни танци за отбелязване на празника вместо костюми. Така тя е единствената, появила се в училището с облекло на фантастичен герой.

Teacher Earns the Nickname 'Dobby' After 'Embarrassing' Experience During Event (Exclusive) https://t.co/lEqrMnVmB1