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Неприятен рекорд: Лоши новини за рейтинга на Макрон

11 октомври 2026, 14:44 часа 790 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Неприятен рекорд: Лоши новини за рейтинга на Макрон

Популярността на президента на Франция Еманюел Макрон достигна най-ниско ниво, откакто той дойде на власт през 2017 г., съобщават френски медии, сред които „20 минют“  и „Фигаро“. Според допитване на агенция ИПСОС за изданието „Трибюн диманш“ само 15 процента от французите имат положително мнение за Макрон. Този резултат идва в пореден напрегнат момент във Франция, където от три седмици протестират гимназистите и където нараства и недоволството от високите цени на горивата и намаляването на покупателната способност.

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Безпокойства

Допитването показва, че основните безпокойства на французите са покупателната способност, бъдещето на социалната система на страната и държавният дълг и дефицит. Миналия месец рейтингът на Макрон според това допитване беше 16 процента. Рейтингът на премиера Себастиен Льокорньо е 22 процента спрямо 20 процента миналия месец.

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Допитването показва и спад в рейтинга на крайнодясната лидерка Марин Льо Пен. Тя получава 32 процента, което с четири процентни пункта спрямо миналия месец. Председателят на нейната партия „Национален сбор“ Жордан Бардела също отчита лек спад -33 процента спрямо 36 процента от миналия месец.

Името на Бардела беше забъркано в скандал с антисемитски съобщения, за които се твърди, че той е изпратил преди години. Бардела отрича това твърдение.

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Франция рейтинг Еманюел Макрон ученически протести
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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