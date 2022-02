Несигурност за Украйна: Русия отстъпва. Русия с план да анексира Украйна

Русия сваля напрежението

Вече се появи информация както в официалната руска държавна информационна агенция ТАСС, така и в РИА Новости, а и във френски издания, че част от руските войски, дислоцирани по границата с Украйна с официална задача "военни учения", вече се изтеглят. Това изглежда като новина, която потвърждава казваното от Кремъл, че не се планира руска инвазия в Украйна. Информацията се появи и във френски информационни източници, както и в "Ал Джазира", която обаче цитира руски източник – "Интерфакс".

Напрежението всъщност става по-сериозно

Снимка: Getty Images

Междувременно, в ТАСС се появи и друга новина – че Върховната Рада на Украйна е излязла с декларация да не се признава бъдеща руска декларация за независимост и признаване на Донецка и Луганска република. Има два проекта за резолюция по въпроса в руския парламент (Дума), като единият е на комунистическата партия на Генадий Зюганов, а другият е на "Единна Русия", партията на Путин. Декларацията на комунистите е с искане Владимир Путин да признае незабавно Донецката и Луганската република за независими държави. Другата декларация е призив към Путин да обсъди въпроса с руското министерство на външните работи. Те трябва да бъдат гласувани днес, 15 февруари. Ще бъде приета тази, която събере повече гласове. А какво в крайна сметка е решението, НАУЧЕТЕ ТУК! Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изрично коментира варианта на комунистите с думите, че е важно да се избягват стъпки, които могат да провокират повишаване на напрежението в ситуацията с Украйна

След срещата между украинския президент Володимир Зеленски и германския канцлер Олаф Шолц се появи информация, че Украйна ще работи за специален закон относно статута на Донбас. Шолц беше категоричен, че трябва да се спазват Минските споразумения и че Германия защитава териториалната цялост на Украйна, която е червена линия за Берлин. Днес, 15 февруари, той е на визита в Москва, като се очаква среща с руския президент Владимир Путин.

Същевременно предприемачът Лев Парнас, който е известен като близък до бившия адвокат на Доналд Тръм Руди Джулиани, написа в Twitter, че Владимир Путин е издал заповед-предупреждение за всички руски гражданив в Украйна – да напуснат. Официално такава информация няма.

Russian President Vladimir Putin has ordered all Russian citizens to leave Ukraine immediately. This is not a good sign. Please pray for the people of Ukraine. 🙏 #Ukraine