Нидерландия обяви кога дава още F-16 на Украйна, нов пакет от Финландия за Киев (ВИДЕО)

Украйна очаква следващата партида изтребители F-16 да бъде получена през тази година, съобщи министърът на отбраната Рустем Умеров след среща в Хага с нидерландския си колега Рубен Брекелманс. „Нидерландия е сред лидерите в подкрепата за Украйна, а през 2024 г. помощта им значително се увеличи. Вече има споразумения за 2025 г. Основният приоритет е програмата за F-16. Очакваме прехвърлянето на следващата партида самолети през 2025 г., продължаваме да обучаваме пилоти, инженерен и технически персонал“, отбеляза военният министър на нападнатата от Русия страна.

По думите му - Нидерландия играе ключова роля в коалицията на военновъздушните сили, като подкрепя развитието на украинската авиационна инфраструктура и способности.

Според нидерландския министър на отбраната страната му ще съдейства за обучението на украинските наземни екипажи, за да поддържат изправността на F-16.

🇳🇱🇺🇦 Ukrainian Defense Minister Rustem Umerov arrives in the Netherlands to meet his counterpart Ruben Brekelmans. Key agenda: security cooperation plans for 2025 & a visit to the F-16 training center. #Ukraine #Netherlands #F16 pic.twitter.com/lBldZeO3aZ