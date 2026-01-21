Нидерландският премиер се надява спорът за Гренландия да се дължи на недоразумение

Холандският премиер Дик Схоф се надява, че ожесточеният спор между САЩ и Европа относно Гренландия се основава на недоразумение. Според няколко медии, президентът на САЩ Доналд Тръмп погрешно е разбрал, че европейската разузнавателна мисия на острова има за цел да защити Гренландия от САЩ. Това предаде Националната новинарска агенция АНП.

Схоф е на Световния икономически форум в Давос и по думите му е чул „някои хора там да казват“, че недоразумението е накарало Тръмп да наложи наказателни мита на Нидерландия и други участници в разузнавателната мисия. Схоф не е говорил с Тръмп и „все още не смее да го заяви“. „Да се надяваме, че все пак става въпрос за недоразумение“, каза той пред АНП.

Междувременно Схоф отбелязва, че американското желание да анексира Гренландия и европейската съпротива срещу това заплашват да изместят фокуса от Украйна. „Важно е тази дискусия да приключи възможно най-бързо, защото фокусът трябва да се върне към Украйна. Там също отчаяно се нуждаем от американците“, добави Схоф.

