Не сме безмилостни като самураите, това ни липсва – думи на Захар Прилепин, един от най-известните руски националисти и командир на сепаратистки отряд, изиграл сериозна роля в това да се стигне до пълномащабната война в Украйна. И тези думи са по адрес на руската политика що се отнася до американския президент Доналд Тръмп.

Основната теза на Прилепин – навсякъде, където Русия тръгне да налага своите интереси, се появяват американците, с оферта за "преговори" и Кремъл винаги "се връзва". Само че трябвало да е другояче – самурайска безмилостна непоколебимост, "като Северна Корея".

"Опитваме всичко възможно да предоговорим, но никой не ни обръща внимание. Никой не прдприема стъпки за истинска среща за преговори – това е вече 2-3 дни", продължи Прилепин, визирайки прословутата вече дипломатическа стратегия на Кремъл заради Украйна: предоговаряне на световния ред и връщане на Източна Европа в сферата на руското имперско влияние. И се оплака как Тръмп не давал Донбас, Запорожието и Херсонска област на Русия.

💊Zahar Prilepin — a pro-Kremlin writer and former militia commander in Donbas — says Russia lacks “samurai-level ruthlessness”



“Like North Korea,” he claims.



And what does he want? Bring 25,000 Cubans to the front, build four military bases in Venezuela — and then, he says,… pic.twitter.com/4S6FxLJfv5 — NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2025

Размислите на Прилепин излязоха в ефира на един от силните руски информационно-пропагандни инструменти "Спутник". Рожденото име на Прилепин е всъщност Евгений, той е типичен продукт на школата на руската милиция, участва и в Първата война в Чечения. Прилепин започва да се утвърждава като журналист, публицист и писател. През 2006 г. излиза един от най-известните му романи "Санкя", посветен на "съвременните революционери". Главният му герой е активист на крайно лявонационалистическа група - смята се, че историята е вдъхновена от близостта му до националболшевишката партия на Едуард Лимонов "Другая Россия" (забранена през 2007). Прилепин е бил и руски депутат.

