Керана винаги е знаела пътя си, но ето какво търси в любовта

Артистичната изпълнителка Керана е една от най-харесваните млади български певици днес, не само заради таланта си на сцената, но и заради чара, харизмата и доброто си настроение. Както винаги с широка усмивка, тя даде шанс на зрителите да надникнат в нейния личен творчески свят, като разказа за музикалния си път в интервю за NOVA. В рубриката "Тук и сега" певицата говори за за вътрешните си противоречия, за мечтите, за страховете и за чудесата, които движат живота ѝ.

Разбира се, темата за любовта не беше подмината. Керана призна, че в момента няма човек до себе си, но се надява скоро и това да се случи. "Не търся половинка, защото това означава, че не си цял. Трябва да намериш себе си – и тогава друг цял човек"., смята тя. "Не съм. Може би предстои."

Керана, която за кратко време се превърна в едно от най-разпознаваемите имена на българската сцена и на екрана, от малка знае какво иска: "Да бъда на сцена". Родителите ѝ подкрепят стремежа ѝ към музиката, като я записват в училище с музикална паралелка.

Но въпреки ранната увереност, като тийнейджър губи посоката. "Не идвах от артистично семейство, нямах ментор. Не знаех къде се кандидатства за певица. Затова дълго време се опитвах да правя други неща – и не бях добра в тях."

Началото на Керана и Космонавтите

Групата ѝ „Керана и Космонавтите“ се появява случайно – или по-скоро съдбовно. И тя сбъдва мечтата си - създава успешна група, признание и собствено артистично семейство.

В основата на песните на Керана обикновено не е точно любовта, а сложните тъмни човешки емоции: "Пиша за грозните чувства, които имаме в себе си. Те са там. Не се гордеем с тях, но сме хора. И чрез музиката искам да кажа – да, това е част от мен, но няма да им се поддам."

Керана не спира да търси нови места, където да се развива и вдъхновява – театър, музика за спектакли, озвучаване, мюзикъли.

През ноември и януари предстои да видим и новото ѝ превъплъщение в ролята на Евита, която певицата определя като една от най-големите в музикалния театър.