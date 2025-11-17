Любопитно:

Почти четвърт милион къса: Хванаха нелегални цигари

17 ноември 2025, 10:27 часа 241 прочитания 0 коментара
Митническите служители на МП Златарево откриха и задържаха 244 200 къса контрабандни цигари при проверка на товарен автомобил. Това съобщиха от Агенция “Митници“, цитирани от БГНЕС.

На 10.11.2025 г. на входящо трасе на пункта пристига влекач с полуремарке без натоварена стока, управляван от гражданин на Сърбия с инициали А.П.

Моторното превозното средство е било селектирано за проверка, като по време на извършения щателен контрол митническите служители откриват под товарното помещение тайник с цигари без български акцизен бандерол.

Общото количество на контрабандната стока на 3 различни търговски марки е 12 210 кутии или 244 200 къса.

Водачът А.П. е привлечен от Окръжната прокуратура - Благоевград в качеството на обвиняем за пренасяне от Република Северна Македония в Република България на стоки за търговски цели в големи размери без знанието и разрешението на митниците.

Цигарите са отнети в полза на държавата и предстои да бъдат унищожени. На водача е наложено наказание от 2 г. и 11 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено за срок от 5 г.

Спасиана Кирилова
