"Логичен": Владислав Панев за избора на Спецов

Изборът на Румен Спецов вероятно е изненадващ, но всъщност е доста логичен. Това заяви в интервю за БНР Владислав Панев, бивш депутат от "Зелено движение". Спофред него най-вероятно мениджърският състав на "Лукойл" ще си остане същият, а ролята на Спецов като особен управител ще е да следи финансовите потоци и те да не отиват към Русия.

По думите му, "особеният управител ще подписва", но вероятно няма да е пряк мениджърски ръководител.

"При такъв форсмажор – 2 седмици за реакция, трудно се намира международен оператор, който да менажира рафинерията", изтъкна Панев. И обясни, че трябва да сме сигурни, че няма да има компании на входа и на изхода на "Лукойл", които да източват компанията като групировките през 90-те години.

"България в момента може суверенно да управлява рафинерията, но много трудно самостоятелно може да продаде рафинерията, независимо от приетия закон, тъй като става въпрос за частна собственост", изрази мнение Панев.

Бившият депутат смята, че ситуацията е сериозна и не бива да се подхожда истерично.

Според него "бомбата беше отложена с 6 месеца" и се е видяло, че "план що-годе има", затова не трябва да се водят "кресчендо разговори".

"Търсенето на купувач – най-вероятно "Лукойл" ще си придвижи този въпрос и на международно ниво. План А е да се изчака да се види дали ще се намери все пак купувач, достатъчно отдалечен от Кремъл според САЩ, така че сделката да мине и санкциите да отпаднат. Вариант Б – евентуално българската държава да "натисне" вече само за сделка с бургаската рафинерия, ми се вижда малко по-трудно като задача. То минава и през одити на миналите действия на "Лукойл – Нефтохим" по укриване на данъци, по други въпроси, така че включително през санкции, глоби от страна на данъчните "Лукойл" да бъде принуден да се раздели с активите си", коменитра Панев.