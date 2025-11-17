Новите зони за паркиране: Софиянци ги приеха мирно, но варненци се готвят за бой

Миналата седмица Столичният общински съвет прие реформи в паркирането в София, с което платените зони поскъпнаха двойно. Беше разширен и обхватът на самите зони. Част от сегашните подзони пък се окрупняват в по-големи.

Реакциите на софиянци бяха разнопосочни, едни се обявиха "за", други "против", но като цяло изглежда, че преходът към новите правила ще бъде мирен.

Не такъв обаче е случаят с Варна. Там недоволни от подобна разширение на зелената зона предрекоха, че е твърде вероятно да се стигне до бой.

Варненци на бой

Жители на квартал "Чайка" във Варна се събраха, за да изразят несъгласието си относно въвеждането на зелена зона в района им. Засегнатите са категорични, че паркоместата ще намалеят драстично и няма да могат да паркират собствените си коли. Според тях такава зона в техния район не е необходима.

Източник: БГНЕС

"Не е нужно, тъй като "Чайка" се явява жилищен комплекс, завършен още през 70-те години с всички нужни социални заведения и придобивки. Там не може да има зелена зона, защото на хиляда метра от "Чайка" се намира табелата за изход на Варна", заяви Марциян Янакиев.

"Този квартал е с алеи, междублокови пространства. Това не може в никакъв случай да е като улица, да има знаци... Ще се бием по между си, защото никакви алтернативи не направи общината", категорична беше друга засегната - Цветка Златева.

Несъответстващо малко паркоместа

Един от основните протести на жители на квартала е, че разчертаните паркоместа са твърде малко, като дори няма да стигат за собствениците на имоти.

"Има за цялата зона общо 10 200 места на 45 000 - 50 000 човека. Кажете ми къде ще спират останалите хора?", попита Бистра Иванова, цитирана от БНТ.

Недоволни граждани споделиха, че и сега чакат по час, за да се освободи място, а веднъж паркирали, гледат да не ползват автомобила си повторно, освен в краен случай.

Новата зелена зона влиза в сила официално на 20 ноември. Жителите на "Чайка" са категорични, че ще продължат с протестите и след това.