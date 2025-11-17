Сътресения след местния вот: Уж послушната албанска партия иска още министри от Мицкоски

Лидерът на ВМРО - ДПМНЕ и министър-председател Република Северна Македония Християн Мицкоски е информирал Изпълнителния комитет на партията в петък, че започва преговори с партньорите в правителството за реконструкция на правителството. Информацията идва от генералния секретар на ВМРО-ДПМНЕ Георгия Сайковски във вечерното гостуване в "Тема на деня" в централния "Дневник" на TV Site, предаде македонската медия puls24.

По-късно същия ден премиерът Мицкоски каза, че правителството е стабилно и че се водят разговори за попълване на празните места в кабинета след местните избори. Именно това е формалната причина за реконструкцията. Припомняме, че първият вицепремиер и министър на земеделието Иззет Меджити бе избран за кмет на Чаир. На мястото на Изет Меджити коалицията "ВЛЕН" предлага Беким Сали. ОЩЕ: Мицкоски с поредна закана към България: Докато аз решавам, никаква капитулация!

Ето как обаче стоят нещата

Разковничето е, че те не искат просто запълване на мястото на своя човек в правителството, а искането им да бъде предложен и друг кандидат за министър на околната среда и устройството на територията.

Искането идва след като ВЛЕН на практика стана втора политическа сила след македонските местни избори. Макар и с едва девет кметове, патньорът на Мицкоски в управлението на Северна Македони, ВЛЕН има значителен напредък в сравнение с парламентарните избори през 2024 г., когато ВЛЕН беше на четвърто място по резултат.

С други думи досегашните партньори на Мицкоски искат още министри, които да отговарят на тяхната политическа тежест. Припомняме още, че в кампанията на местните избори от опозиционната албанска партия ДСИ обвиняваха Мицкоски, че чрез ВЛЕН се опитва да раздели албанския вот, което на практика се случи. ОЩЕ: Драма с опозиционната партия на албанците преди местните избори в Северна Македония

Македонските медии все пак замазват положението, като обръщат внимание, че още през август тази година Мицкоски е обявил, че след местните избори през есента ще последва реконструкция на правителството, но не заради лошо управление, а поради липса на капацитет.

Дали ще има сътресение и сигурна ли е властта на Мицкоски - предстои да видим.