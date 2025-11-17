Обстановката по границите: Къде има тапа от камиони

Трафикът на границата с Турция на ГКПП „Капитан Андреево“ е интензивен за товарни автомобили на изход. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“, цитирани от БТА. Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

На границата със Сърбия движението на граничните пунктове е нормално. Поради прекъснат кабел от 22:00 ч. на 14 ноември на ГКПП "Връшка чука" временно е преустановено преминаването на тежкотоварни автомобили.

На границите с Румъния и Република Северна Македония движението на граничните пунктове е нормално.

Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем - Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

