Кола с мигранти се преобърна в дере близо до България

Кола, превозваща нелегални мигранти, падна в дере в североизточната част на гръцкия регион Тракия. Инцидентът е станал в събота следобед, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщение на полицията в неделя. Загинал е един човек, ранени са трима. Ранените са извадени от колата от пожарникари и откарани в болници в градовете Комотини и Солун. Самоличността на лицата все още не е установена, съобщи полицията.

Подобен инцидент в България

Припомняме, че наскоро имаше подобен инцидент и в България, когато след гонка кола с мигранти падна в в бургаското езеро Вая.

По неофициална информация е имало преследване между екипи на „Гранична полиция“ и кола с румънска регистрация, която превозвала нелегални мигранти. Автомобилът е излетял от пътя и се е озовал в бургаското езеро Вая. Тогава загинаха шестима мигранти, докато шофьорът на автомобила с мигранти - румънски гражданин, е оцелял и е задържан за разпит. Други трима от мигрантите в колата са ранени и са откарани в областната болница. ОЩЕ: След гонка с "Гранична полиция": Кола с мигранти падна в Бургаското езеро, има загинали

В началото на ноември бяха хванати мигранти на "Кулата", натъпкани в сандък на камион. Откритите седмина нелегални мигранти са в добро състояние, като с проверката и свалянето им от камиона са предотвратени по-тежки последствия за здравето им. Те са приведени в ареста на ГПУ, с тях се осъществяват процесуално-следствени действия, като е осигурен преводач. ОЩЕ: Откриха нелегални мигранти, натъпкани в метален сандък в кола на Кулата