Нова надпревара в ядрените оръжия: подценявани сили объркаха тотално сметките на САЩ

Новата надпревара във въоръжаването с ядрени оръжия вече започна, но за разлика от времето на Студената война, САЩ трябва да се подготвят за конфронтация с два равностойни противника – Китай и Русия. Пекин, който дълго време разполагаше само с малка ядрена сила, бързо наваксва спрямо Съединените щати, докато Москва разработва редица системи от ново поколение, насочени към американски градове, пише The Wall Street Journal.

Докато Русия и САЩ все още спазват определени ограничения за контрол над въоръженията - например договора Нов СТАРТ, който изтича на 4 февруари 2026 г. - то Китай, който не е обвързан с никакви задължения, бързо наваксва. Според оценки на Вашингтон - до средата на четвъртото десетилетие от века (т.е. около 2035 г.) Пекин ще достигне приблизително равенство със САЩ по брой на разположените ядрени бойни глави.

"Сегашната тенденция е към увеличаване на ядрените арсенали, а не към тяхното намаляване. Влизаме в трета ядрена ера, която ще прилича много повече на Студената война, отколкото на 90-те години и първото десетилетие на 21. век", казва бившият служител на Пентагона Матю Крьониг.

Снимка: Getty Images

Кой колко ядрени оръжия притежава?

Според Федерацията на американските учени Съединените щати, които не са провеждали ядрени опити с експлозиви от 1992 г. насам, понастоящем притежават 5117 ядрени бойни глави, включително 3700 изведени от употреба.

За справка - Русия има 5459, а Китай - 600. Освен това новодошлата в ядрения клуб Северна Корея, която миналата година сключи официален военен съюз с Русия, притежава около 50 бойни глави и активно инвестира в междуконтинентални ракети и подводници, способни да нанесат удар по Съединените щати.

Останалите в клуба са Франция с 290 ядрени бойни глави, Великобритания с 225, Индия със 180, Пакистан със 170 и Израел с 90, по официални данни на Международната кампания за премахване на ядрените оръжия (ICAN). В статистиката всъщност има разминаване с това, което пише WSJ за САЩ - според ICAN ядрените бойни глави на Щатите са малко повече, 5277.

САЩ реагират бавно на новите заплахи

„Цялата ни програма за модернизация на ядрените сили беше изградена върху убеждението, че ще продължим да намаляваме военните разходи заедно с Русия и че Китай и Северна Корея няма да представляват заплаха за позицията на САЩ. Всички тези предположения се оказаха погрешни“, заяви Випин Наранг, директор на Центъра за ядрена сигурност към Масачузетския технологичен институт (MTI).

В момента Китай не проявява интерес към преговори за контрол над въоръженията, защото иска да настигне САЩ и Русия, и твърди, че двете най-големи ядрени сили трябва първо да намалят арсеналите си.

„Китай трябва да увеличи своя арсенал – не до равенство, а до такава степен, че САЩ никога да не се осмелят да обмислят използването на ядрени оръжия срещу Китай. Тогава, в конвенционална война, Китай може да спечели“, анализира пенсионираният старши полковник Жоу Бо, бивш директор на Центъра за сътрудничество в областта на сигурността към китайското министерство на отбраната.

Снимка: Getty Images

Русия използва ядрени заплахи, за да ограничи западната подкрепа за Украйна

„Ясно е, че руснаците винаги играят ядрената карта, когато ситуацията не е в тяхна полза. Това е стратегическа комуникация“, казва междувременно високопоставен западен служител пред WSJ.

Въпреки цялата шумотевица обаче, руските "чудодейни" (според Кремъл) оръжия „Буревестник“ и „Посейдон“ - съответно ракета с ядрено задвижване и торпедо с ядрен двигател - не са напълно оперативни и имат по-скоро психологическа, отколкото военна стойност, смята Фабиан Хофман - експерт по ядрени оръжия и ракетни технологии в Университета в Осло.

„За руснаците мотивацията е до голяма степен просто факторът страх, който ни кара да говорим за тази страшна ракета“, добавя Хофман. „Това изяжда бюджета им за научноизследователска и развойна дейност. По същество това е загуба на пари за Русия. Китайците имат много по-разумен подход: те просто произвеждат бойни глави и междуконтинентални балистични ракети, без да се опитват да създават нещо странно или екзотично".

Ядрените опити

След като Русия обяви успешни тестове на "Буревестник", американският президент Доналд Тръмп нареди на Пентагона да започне ядрени опити на равни начала с другите страни. След това от Кремъл обявиха, че техните тестове не са били ядрени. Междувременно Щатите направиха успешни изпитания на междуконтинентална балистична ракета Minuteman III без поставена бойна глава, но по принцип тя може да носи ядрена. А през август са тествали термоядрена бомба, отново без ядрена бойна глава, стана ясно наскоро.

На заседание на Руския съвет за сигурност на 5 ноември ден диктаторът Владимир Путин призова да се вземе под внимание изявлението на Тръмп относно плановете за провеждане на ядрени тестове. С това стопанинът на Кремъл даде и указания на министерства и служби за "евентуално започване на работа по подготовката за ядрени опити".

Експерти предупредиха, че разпореждането на Тръмп може да даде свобода на Китай и Русия. Ако САЩ възобновят опитите, това може да застраши договора, който десетилетия наред е възпирал повечето страни от подобни стъпки.

