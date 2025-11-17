Орбан: Украйна няма шанс да спечели войната, подкрепата на ЕС е просто лудост

Украйна няма „никакъв шанс“ да спечели войната, а продължаващата финансова подкрепа на Европейския съюз за страната е „просто лудост“, заяви унгарският премиер Виктор Орбан. Коментарите му идват в момент, в който надеждите за скорошно примирие избледняват, а Европа се опитва да подсили финансирането на Киев на фона на очаквана бюджетна криза през следващата година. В интервю с Матиас Дьопфнер - главен изпълнителен директор на германската медийна група Axel Springer, която е собственик на Politico - министър-председателят на Унгария заяви, че отпусканите средства за Украйна „убиват“ ЕС „икономически и финансово“.

Унгария вече блокира удължаването на санкциите на ЕС срещу Русия и финансовата подкрепа за Украйна и лобира за изключение от американските петролни санкции срещу Москва. "Вече изгорихме 185 милиарда евро и... намерението ни е да изгорим още повече. Така че финансираме страна, която няма шанс да спечели войната", твърди Орбан в последния епизод на подкаста на Дьопфнер MD MEETS.

Мирни преговори: ЕС умишлено удължавал войната

Орбан обвини лидерите на ЕС, че умишлено удължават войната в Украйна с надеждата да получат по-добра позиция за преговори за мирно споразумение. „Те биха искали да продължат войната“, твърди Орбан. „Те мислят, че трябва да продължим войната, за да подкрепим Украйна повече“ – позиция, която според премиера на Унгария е „погрешна, напълно погрешна“.

„Ситуацията и моментът са по-благоприятни за руснаците, отколкото за нас. Не продължавайте, спрете я колкото се може по-скоро“, призова Орбан.

Що се отнася до мирните преговори, той каза, че очаква „споразумение между руснаците и американците по въпросите на войната и други теми, търговията, световната търговия, енергетиката и други въпроси“.

Орбан призова ЕС да преговаря с Русия

Също така заяви, че европейците трябвало да „отворят независим канал за комуникация с Русия“.

„Нека американците преговарят с руснаците, а след това и европейците трябва да преговарят с руснаците, и да видим дали можем да обединим позицията на американците и европейците“, предложи Орбан.

Изключение от санкциите

Миналия месец САЩ наложиха санкции на руските енергийни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“ и отмениха планираната среща на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин в Будапеща. Унгария заяви, че е получила неограничено изключение от американските санкции върху вноса на петрол и газ от Русия, след като Орбан се срещна с Тръмп в Белия дом по-рано този месец. Американската администрация обаче твърди, че изключението е само за една година: Орбан: Ще бъдем завинаги изключени от санкциите.

В интервюто Орбан заяви, че договореното изключение ще важи, докато той е на поста си. Парламентарните избори ще се проведат през април следващата година: Орбан отива при Тръмп, за да замазва провала на срещата с Путин, но и за своя лична облага.

Гаранции за сигурност

Европа трябва да възприеме подход към Украйна, „базиран на европейския интерес“, заяви Орбан, добавяйки, че „не го интересува“ дали Москва печели или губи. Интересувало го "бъдещето на европейските народи, включително и бъдещето на унгарците“, както и „нова система за сигурност“.

Следвоенна сделка за сигурност в Украйна трябва да включва „мирно споразумение, което да стабилизира границите, независимо дали са международно признати или не“, и „определено някаква форма на демилитаризирана зона“, заяви Орбан.

Освен ако не се случи „чудо“, Русия ще продължи да окупира източната украинска област Донецк след войната, заяви още унгарският премиер, считан за един от най-близките до Кремъл евролидери. „Това е реалността, независимо дали ви харесва или не“, твърди той.

Но охлади страховете, че окуражена Русия ще атакува друга европейска страна или членка на НАТО. „Мисля, че е абсурдно да се казва, че руснаците ще атакуват Европейския съюз или НАТО - просто защото не са достатъчно силни. Ние сме много по-силни“, заяви той в позиция, която наскоро отново лансира: Изненада: Виктор Орбан буквално се подигра със "слабата" Русия.