"Жените на успеха" с Ана-Мария Дакева: Виното е покана за преживяване

Виното е вълнуваща история, която трябва да бъде разказана на въздействащ език. Тази формула накратко обобщава стратегията на Ана-Мария Дакева, маркетинг директор на "Домейн Бойар". Дакева е млад професионалист, който умело съчетава уважението към експертността и вниманието към публиката и нейните вкусове. Дакева ръководи маркетинг отдела на най-разпознаваемата винаната компания у нас от няколко години - достатъчно време, за да си поговорим за пътя на дамите във винения бранш. И големите предизвикателства пред тях.

Ето какво ни сподели тя в рубриката "Жените на успеха".

Наясно сме, че отговорът може да запълни стена книги, но търсим кратката версия, златните правила. Kaк се продава вино?

Според мен вино не се продава само с етикет и цена. Продава се като покана за преживяване. Чрез история, емоция и индивидуален подход към човека отсреща. Хората не купуват просто каква да е напитка.

Как става това на практика?

Първо разчитаме човека пред нас - повод, вкус, настроение. После му разказваме историята зад бутилката: слънцето, почвата, хората, които стоят зад гроздето. Добавяме нещо лично към тази история, защото идеята е да създаваме връзки, а не просто да реализираме транзакции.

После идва ред на малко магия и практични съвети - с каква храна върви, как се сервира, какво да очаква. В този момент човекът (надявам се) вече си представя първата глътка, а с това можем да кажем, че половината работа е свършена.

Финалният щрих е дегустацията, усмивката и хубавото настроение. Все пак виното е момент в бутилка, а ние само помагаме на човека да избере правилния момент.

С какво ви спечели самата вас работата в сферата: нещата, които я направиха лична?

Аз съм почитател на виното преди да се присъединя към екипа на "Домейн Бойар". Имам много прекрасни спомени с близките ми хора на „по чаша вино“. Това, че ми беше дадена възможността да поема това предизвикателство, без да имам един ден опит в индустрията и че моят екип, както и колегите ми, повярваха в мен, направиха тази работа много лична. Харесва ми така наречената винена материя и това, че развивам познанията си в сферата всеки ден. Това ми дава допълнително самочувствие като професионалист, което е важно за кариерното ми развитие.

Бизнесът с вино често е определян като мъжки, но пък именно жените доминират пазара като потребители. Как дамите вътре в индустрията променят облика на винения свят, с какво най-вече допринася женската "ръка" и чувствителност?

Вярно е, че бизнесът с вино и като цяло с алкохолни напитки, се смята за по-мъжки, но действително реалността е друга - както в България, така и на международните пазари. В индустрията има много дами на ръководни позиции и не само там, изобщо на всички нива. Специално в България освен главния енолог на "Домейн Бойар" и изба "Кортен" Капка Георгиева, има много дами във винения бранш, които успешно ръководят изби и създават прекрасни продукти. А как наистина да определим пазара като мъжки, при положение, че по-голямата част от активните потребители на вино, особено на бяло, розе и пенливо, са жени? Смея да твърдя, че дамите имат ключова роля за това какви продукти се котират добре на пазара – от сортов състав, през визия, етикет, избор на бутилка, чак до каналите за комуникация и маркетинговия подход.

Кои са навиците, които дават добра основа през деня - малките тайни, които ви правят уверени?

Ще отговоря на този въпрос изключително кратко, защото няма нужда от повече - когато си част от компания във винения бранш като "Домейн Бойар", увереността идва от хората, с които работим заедно. Професионалистите, които са част от компанията, някои от самото й начало преди почти 35 години, и други, които са изградили кариерата си тук - те са гръбнакът на тази „машина“. И всеки ден ти предоставят безценна информация, която те прави уверен и ти помага да действаш и надграждаш.

След повече от 10 години живот във Великобритания се прибирате тук; какво ви доведе обратно?

Отговорът на този въпрос е безкрайно комплексен, дори и личен. Но накратко България предоставя на младите хора много безценни неща, които животът в чужбина не може. Тук хората ценят баланса между работата и личния живот, нещо, което безкрайно ми липсваше във Великобритания. Българите оценяват малките неща и моменти, радват се на по-истинските преживявания и са много по-топли. Дори с добра кариера, и компания около себе си, тези неща ми липсваха във Великобритания. Също, мисля, че у нас има нужда от завърнали се като мен, които да допринесат с опита и вижданията си за позитивното развитие на обществото, и да се постараят да направят хубавата ни държава още по-добро и щастливо място за живеене. С една дума: ние тук имаме силен темперамент. Във Великобритания този темперамент сякаш липсва, което ги прави студени и даже някои безлични. Харесва ми, че българите са палитра от емоции, дори сред тях често да има негативни.

Какво научихте от самата винена публика, безценната обратна връзка, която ви е “съобщила” за нещо, което иначе не би ви хрумнало?

В "Домейн Бойар" инвестираме не малък ресурс в това да изградим познания в клиентите ни за основите на виното - напр. как да го съхраняваме, как да различаваме основни сортове, каква чаша да изберем. Хората искат да знаят и да разбират от вино - и ние им помагаме.

Повечето наистина оценяват, когато отсреща успяваме да им разкажем историята на вината на разбираем език - по начин, който ги кара да се чувстват уверени в избора си, дава им нови познания и им създава емоция, която помнят дълго. Често ние хората от бранша се съсредоточаваме върху това да говорим на нашите потребители за качествата на виното, било то за тероар, специфики на винифициране и други, които безспорно са отличителните черти на даден продукт и го правят уникален. Но не се замисляме, че клиентите не винаги разговарят на нашия винен език и тези специфики не им помагат да направят най-добрият избор за себе си. Да, ние трябва да споделяме всички отличителни качества на продуктите, зад които стоим, но и да инвестираме в това да предадем посланията на разбираем и въздействащ език. Именно това научих от тях.

Портфолиото на "Домейн Бойар" е изключително богато. Когато погледнеш една бутилка, идва ли ти наум и конкретния характер, темперамент, който би я предпочел?

Разбира се, че ми идват - и то сигурно 10 различни. Затова ще се огранича само до три.

Любимият ми Boutique Collection например веднага можеш да определиш като перфектното вино за една стилна, женствена и уверена дама, която обича да изпипва всичко до най-малкия детайл и се старае да глези себе си и околните.

Емблематичният Solitaire е за ценителите на вината. Тези, които обичат спокойствието, хубавата храна и тихия лукс. Определено едно по-мъжко и по-зряло вино.

Закачливият Pearl White или пък розовият му еквивалент Pure Pink, е за женската компания, която се събира често да се посмее, да поклюкарства (всички жени го правим), да се забавлява и да се чувства свободна.

Моментите, които ви карат най-често да си казвате “Струва си”?

Толкова са много, че е трудно да избера един или два. В работен аспект най-често си казвам, че нещо си струва, когато екипът ни е доволен, резултатите ни са повече от впечатляващи - в един много труден и ограничен пазар, и разбира се, когато всички заедно работим да предлагаме постоянно качество, разнообразен и актуален асортимент от вина за вкуса на всеки потребител. Прекрасно е после да видиш, че тези вина носят емоция у хората и са част от техните преживявания. Често потребителите на нашите вина ни пишат в социалните мрежи много готини и искрени съобщения и това е един от тези моменти, които ме правят щастлива.

Има ли вино, което асоциирате със специален момент/и от живота си и какъв бе той?

Разбира се! Има две вина, които трайно са се запечатали в съзнанието ми.

Едното вино, което мога да кажа, че заема по-специално място за мен, е първото, което ми подариха, когато приех предложението за работа в "Домейн Бойар" – Кортен Сира р. 2022. Тъй като при мен нещата се случиха изключително бързо, няколко дни след като окончателно се бях преместила обратно в България, чашата от това вино по повод позитивния развой на събитията запечата новото ми начало обратно у дома. До ден днешен, както се казва, с кеф консумирам това вино и ми носи страшно позитивна емоция! Разбира се и самият продукт е повече от добър, с много отличия от местни и международни конкурси.

Другото такова вино е един много деликатен, но впечатляващ с комплексността и чара си, Пино ноар от Нова Зеландия – Felton Road Pinot Noir Bannockburn р. 2018. Това вино избрах съвсем случайно от селектираната листа на сомелиера на един много cool азиатски ресторант. Исках да избера нещо, съобразено с любимия сорт на майка ми, чийто рожден ден празнувахме. Оказа се чудесен избор – рожденичката беше очарована, а самата сомелиерка също прояви истински интерес. С това вино отбелязахме един наистина специален повод – и за майка ми, и за мен. И до днес често го споменаваме.

* "Жените на успеха" е нашето място за внимателен разговор, завладяващ пример и обмяна на опит. Покана да се вслушаме в думите на жените, които оставят отпечатък с работата си. Смятаме, че постиженията са винаги интересни, но по-вълнуващ е характерът, който ги изгражда. Разказваме за неговата фина енергия.

И за изкуството да я прилагаш в действие.