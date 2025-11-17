"Взех си картофки и газирано" - думите на русначе, което за пръв път е влязло в McDonald's. Това е стартът на репортаж от началото на 90-те години на XX век, когато рухването на СССР и комунистическият строй роди възприятието, че демокрацията е победила завинаги – оказа се крайно невярно.

А колко е била цената за това меню – 1 рубла и 30 копейки. На въпрос дали е скъпо, детето отговаря, че според него не е и показва детски ентусиазъм, защото никога не е яло такова нещо.

Опашката пред заведението за бързо хранене е километрична. "Потресаваща е чистотата и красотата", коментира друго дете за обстановката. Но черешката на тортата е следната детска мисъл: "Разказваха ни, че западняците са диваци и се избиват. А сега виждам, че можеш просто да дойдеш тук и да изпиеш чаша газирано на спокойствие". И още – че в McDonald's никой не ругае, не се бута, всички са любезни, казват "благодаря" и "моля". Приятно е просто да се разходиш, дори да не си купиш нищо.

Пътят, по който в крайна сметка Путинова Русия така и не тръгна – да намери начин да е част от света, а не да е основен проблем в него, коментира беларуската опозиционна медия NEXTA - Още: Провалихме се цивилизационно в Украйна, ще ни мразят вечно: Констатация на виден руски пропагандист (ВИДЕО)

