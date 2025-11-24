Спорт:

24 ноември 2025, 16:06 часа 157 прочитания 0 коментара
Никой няма да приеме плана на Тръмп: Президентът сега е по-слаб отколкото в началото на мандата си

Доналд Тръмп е много по-слаб сега, отколкото беше в началото на мандата си. Той е критикуван доста остро в САЩ (включително от републиканците) заради мирния план от 28 точки. Но и европейците вече не сдържат критиките си. На този фон самият Тръмп вече заяви, че текстът на плана не е окончателен, което означава, че може да бъде променян. Това напомня в свой коментар политическият наблюдател и журналист на "Новое время" Иван Яковина в профила си във Facebook.

"Точно това е хубавото (и лошото) на Тръмп: никое от решенията му не е окончателно; всеки въпрос винаги може да бъде предоговорен. Например, той нарече новия кмет на Ню Йорк "комунист" и заплаши Ню Йорк с джихад, ГУЛАГ и бедност. В отговор Мамдани нарече Тръмп "деспот" и "фашист". А след това двамата се срещнаха, разговаряха – и готово! Сега са най-добри приятели", припомня журналистът.

И обобщава, че според него, никой няма да приеме плана на Тръмп, който скоро ще бъде забравен.

Тук си струва да отбележим още една интересна гледна точка - този път на политическия наблюдател Валерий Клочок. В коментар за "Главред", той обръща внимание на една любопитна подробност около мирния план от 28 точки - в кой точно момент се появи този план и как така бе позволено той "да изтече" в медиите. И уточнява, че това съвпадна с корупционния скандал, който се вихри в Украйна и който направи президента Зеленски особено уязвим, както и на второ място - със санкциите, които Тръмп наложи срещу "Лукойл" и "Роснефт", които принудиха Русия да продава на космически ниски цени.

Клочок обръща внимание, че разследването по скандала за корупция е продължило 15 месеца и по всяка вероятност резултатите от него са станали известни много по-рано. И пита защо тези резултати се изнесоха точно в този момент. "Защо му дадоха ход [на скандала] точно сега? Защото това е допълнителен инструмент за натиск, за да се направи Украйна по-отстъпчива", казва той.

Що се отнася до санкциите - "Обявените от Тръмп санкции срещу Русия, които доведоха до рязък спад в цената на петрола, също изиграха своята роля. Казват, че руснаците са започнали да продават петрол на цена от 43-44 долара. Това е абсолютно астрономически спад - добре е за нас [за Украйна], но е много лошо за Русия. Затова постоянното присъствие на Кирил Дмитриев в САЩ и общуването му с Уиткоф бяха за мен ясно доказателство, че Русия и САЩ работят заедно, за да убедят Украйна да замрази войната", е заключението на анализатора.

Ако убедят украинското правителство сега да клекне на замразяването, дори по фронтовата линия, това ще бъде сериозен удар по репутацията му, прогнозира той. И по-късно това ще бъде използвано от политическите опоненти на Зеленски като основателни аргументи за обвинения в неефективност в противодействието на руската агресия.

Елена Страхилова
