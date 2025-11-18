Русия подпали с дронове Днипро, Украйна отговори с удари в Донецка област (ВИДЕО)

Русия организира изключително мащабна атака с дронове срещу Днипро. Според очевидци, в града са отекнали над 20 експлозии. На много места бушуват пожари, а ударите продължават.
Over 20 explosions reported in Dnipro as the city endures a massive drone attack. Fires are burning across multiple sites, and the strikes are ongoing. https://t.co/ZCgFAgJMB7 pic.twitter.com/5WbwtWGjCl— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 17, 2025
Малко по-късно се появиха и страховити кадри от града. Виждат се пожари в жилищни блокове и горящи автомобили по улиците на Днипро. Службите за извънредни ситуации работят сред развалините. За момента няма данни за загинали и ранени.
Horrific aftermath in Dnipro: drone strikes set vehicles ablaze and caused severe damage to a residential building. Emergency services are working through the wreckage. https://t.co/WABvwgQyIM pic.twitter.com/NKE9QUOpEE— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 17, 2025
По-рано бе съобщено, че цял рояк от руски дронове „Шахед“ се е насочил към Днипро. Безпилотните апарати са заснети да летят на ниска височина към града.
A swarm of Russian Shahed drones is flying over Dnipro at low altitude. pic.twitter.com/VZyLHXkM5V— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 17, 2025
Украйна удари Донецка област
Същевременно Украйна отговори с удари в окупираната Донецка област. Взривове са отекнали в град Макеевка, като се съобщава, че на места се е стигнало до прекъсване на електричеството.
Explosions in occupied Donetsk. In Makiivka and some areas of occupied Donetsk, the lights are flickering. pic.twitter.com/lnKzqk0KLs— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 17, 2025