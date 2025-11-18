Студио Actualno:

Русия подпали с дронове Днипро, Украйна отговори с удари в Донецка област (ВИДЕО)

18 ноември 2025, 00:50 часа 539 прочитания 0 коментара
Русия подпали с дронове Днипро, Украйна отговори с удари в Донецка област (ВИДЕО)

Русия организира изключително мащабна атака с дронове срещу Днипро. Според очевидци, в града са отекнали над 20 експлозии. На много места бушуват пожари, а ударите продължават.

Малко по-късно се появиха и страховити кадри от града. Виждат се пожари в жилищни блокове и горящи автомобили по улиците на Днипро. Службите за извънредни ситуации работят сред развалините. За момента няма данни за загинали и ранени.

По-рано бе съобщено, че цял рояк от руски дронове „Шахед“ се е насочил към Днипро. Безпилотните апарати са заснети да летят на ниска височина към града.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Украйна удари Донецка област

Същевременно Украйна отговори с удари в окупираната Донецка област. Взривове са отекнали в град Макеевка, като се съобщава, че на места се е стигнало до прекъсване на електричеството.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
руски удари война Украйна Днипро украински дрон Шахед украински дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес