Нов петролен разлив в Черно море - след украинския удар по Туапсе

В Черно море има нов разлив на петрол и това е следствие от успешната украинска въздушна атака срещу руското черноморско пристанище Туапсе. При атаката бяха нанесени щети на тръбопровод и има данни за четири танкера, на които са избухнали пожари - Още: Пожари на четири танкера, потопен по-малък кораб - нови данни за украинския удар по руското пристанище Туапсе

Сателитни снимки, публикувани от BBC, показват петно, което е вече на около 3,6 километра навътре в морето от петролния терминал в Туапсе. И британската медия потвърждава това, което руски източници като опозиционния информационен канал ASTRA оповестиха - че FIRMS, системата за засичане на топлинни петна на НАСА, е показала поне 3 ясно отличими пожара в Туапсе.

Туапсе е дом на рафинерия на "Роснефт" и има терминал, с който се изнася петрол за няколко страни – предимно Китай, Малайзия, Сингапур и Турция, уточнява "Ройтерс". Не е известно дали терминалът функционира след украинската въздушна атака и избухналите пожари - Още: Русия докара нова екокатастрофа на Черно море - разлив от 10 тона петрол

Освен това, сателитно изображения показва и разлив при Керченския пролив, в пристанище "Кавказ". Там се подпали влекач, малко след атаката в Туапсе:

