Нова голяма атака на Украйна в Крим, Русия отвърна (ВИДЕО)

Мащабна атака с дронове срещу Крим – според руското военно министерство, там са свалени цели 19 украински дрона. Колко вярно е това е отделен въпрос – тепърва ще се изяснява дали изцяло или частично.

(КАРТА) Към полунощ започнаха да излизат съобщения за атаката. Има данни за атаки в Севастопол, Евпатория, Саки – където има голямо руско военно летище. Освен това – в Джанкой, както и в Симферопол (КАРТА), съобщения има и за Балаклава. Специално за Джанкой изглежда е атакувана руска военновъздушна база до Новофедоровка. Какво точно се е случило, ще се изяснява минимум в рамките на деня:

Also in both Yevpatoriya and Simferopol, air defense is reportedly active. Explosions are noted by locals. pic.twitter.com/RR1SVeQMPw