Икономическият растеж в ЕС и еврозоната се забави

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Европейския съюз, коригиран спрямо сезонните фактори, е нараснал с 0,2 на сто на тримесечна основа и с 1,5 на сто на годишна през второто тримесечие на 2025 г. Това показват публикуваните днес данни на европейската статистическа служба Евростат. За сравнение, през първото тримесечие на годината растежът бе съответно 0,5 на сто и 1,6 на сто.

В еврозоната

В страните от еврозоната БВП се е увеличил с 0,1 на сто на тримесечна база и с 1,4 на сто на годишна, след ръст от съответно 0,6 на сто и 1,4 на сто в предходното тримесечие.

За сравнение, икономиката на САЩ е нараснала с 0,7 на сто спрямо първите три месеца на годината, когато отчете спад от 0,1 на сто. На годишна база американският БВП се е увеличил с 2 на сто, запазвайки темпа си от предходното тримесечие.

Сред държавите от ЕС, за които има налични данни, най-висок годишен растеж е отчетен в Ирландия – 16,2 процента, докато най-слаб е в Австрия – едва 0,1 процента.

За България се отчита годишен растеж на БВП от 3,1 на сто, колкото обяви днес и Националният статистически институт (НСИ), и от 0,7 на сто на тримесечна основа.

Анализатори на ING отбелязват, че при разглеждане на страните от еврозоната и развитието им от началото на 2020 г. насам ясно се открояват структурни промени в конкурентоспособността и секторната специализация в рамките на блока.

Докато индустриалното производство в Германия и Италия остава съответно с над 10% и 5% под нивата от януари 2020 г., Ирландия отчита рязък скок, а Нидерландия и Белгия също бележат солиден ръст. Основни двигатели на тези промени са енергийните разходи и засилената конкуренция от страна на Китай, се казва в коментара им, цитиран от БТА.