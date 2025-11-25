Два знакови руски военни самолета са поразени в Таганрог. Руснаците: Те си бяха за скрап (ВИДЕО)

Радио "Свобода" (Радио "Свободна Европа") публикува сателитни снимки, потвърждаващи унищожаването на руски радарен самолет А-60 и руски военнотранспортен самолет Ил-76 в самолетния завод "Бериев" в Таганрог - Още: Разбомбен: Още един от най-скъпите руски военни самолети гори. Руска ПВО ракета удари руски жилищен блок (ВИДЕО)
Additional satellite images released by Radio Svoboda confirming the destruction of an A‑60 airborne laser aircraft and one Il‑76 at the Beriev Aviation Plant in Taganrog. https://t.co/59leKgJSOl pic.twitter.com/XOz9ciCrPG— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 25, 2025
Руска версия
Според руския телеграм канал и Z-блогър Fighterbomber, който следи изкъсо руските ВВС и се смята, че се поддържа от пенсиониран руски военен пилот, вторият унищожен самолет всъщност е А-52ЛЛ (летяща лаборатория), който е преобразуван от Ил-76 и е служил като прототип за разработване на елементи на новия руски самолет за ранно предупреждение за въздушна дейност А-100. Този самолет обаче е чакал за скрап и е ръждясвал, последният му полет е извършен през 2018 г., твърди Fighterbomber.
"Всъщност на почти всяко летище изведените от експлоатация самолети са били превърнати в примамки. И, както виждате, те изпълняват предназначението си перфектно. Тук обаче, доколкото разбирам, и двата просто са били оставени да ръждясват. Без някаква конкретна по-висша цел. И двата, между другото, вече са били ударени при предишни въздушни атаки, но не толкова тежко", пише Fighterbomber.
Много интересно обаче последва нова публикация в канала - в нея вече се говори за два А-60, като първият летял до 2010 година, вторият - до 2018 година. И се разсъждава как заводът "Бериев" щял да получи нов Ил-76 за изпитания.
Сателитни снимки също така показват, че украински удар е разрушил една от сградите на местна фабрика за мебели близо до завода "Бериев".
Additional satellite images released by Radio Svoboda show that drones/missiles not only hit the Beriev aircraft plant but also damaged a nearby furniture factory. Local officials reported three fatalities, though it's unclear if they were factory employees. https://t.co/7BZ7wBcFtZ pic.twitter.com/CfNmqQHzLf— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 25, 2025
Нощният удар срещу Таганрог е отнел живота на трима души и е ранил още девет, според губернатора на Ростовска област Юрий Слюсар. Той добави, че в Таганрог са повредени жилищни сгради и обществени съоръжения. Една от жилищните сгради е подлежаща на ремонт; губернаторът обещава, че на жителите ще бъдат осигурени нови жилища.
Още: Киев пак гори, но Украйна подпали завода за най-скъпите руски военни самолети (ВИДЕО)