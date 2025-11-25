Студио Actualno:

Два знакови руски военни самолета са поразени в Таганрог. Руснаците: Те си бяха за скрап (ВИДЕО)

Радио "Свобода" (Радио "Свободна Европа") публикува сателитни снимки, потвърждаващи унищожаването на руски радарен самолет А-60 и руски военнотранспортен самолет Ил-76 в самолетния завод "Бериев" в Таганрог - Още: Разбомбен: Още един от най-скъпите руски военни самолети гори. Руска ПВО ракета удари руски жилищен блок (ВИДЕО)

Руска версия

Според руския телеграм канал и Z-блогър Fighterbomber, който следи изкъсо руските ВВС и се смята, че се поддържа от пенсиониран руски военен пилот, вторият унищожен самолет всъщност е А-52ЛЛ (летяща лаборатория), който е преобразуван от Ил-76 и е служил като прототип за разработване на елементи на новия руски самолет за ранно предупреждение за въздушна дейност А-100. Този самолет обаче е чакал за скрап и е ръждясвал,  последният му полет е извършен през 2018 г., твърди Fighterbomber.

"Всъщност на почти всяко летище изведените от експлоатация самолети са били превърнати в примамки. И, както виждате, те изпълняват предназначението си перфектно. Тук обаче, доколкото разбирам, и двата просто са били оставени да ръждясват. Без някаква конкретна по-висша цел. И двата, между другото, вече са били ударени при предишни въздушни атаки, но не толкова тежко", пише Fighterbomber.

Много интересно обаче последва нова публикация в канала - в нея вече се говори за два А-60, като първият летял до 2010 година, вторият - до 2018 година. И се разсъждава как заводът "Бериев" щял да получи нов Ил-76 за изпитания.

Сателитни снимки също така показват, че украински удар е разрушил една от сградите на местна фабрика за мебели близо до завода "Бериев".

Нощният удар срещу Таганрог е отнел живота на трима души и е ранил още девет, според губернатора на Ростовска област Юрий Слюсар. Той добави, че в Таганрог са повредени жилищни сгради и обществени съоръжения. Една от жилищните сгради е подлежаща на ремонт; губернаторът обещава, че на жителите ще бъдат осигурени нови жилища.

Ивайло Ачев
