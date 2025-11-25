Шампионска лига е турнирът на Моуриньо! Специалния взе скалпа на 4-кратен европейски шампион

Португалският футболен мениджър Жозе Моуриньо изведе Бенфика до първа победа в Шампионска лига, след като надви четирикратния първенец на Европа Аякс с 2:0 като гост в среща от 5-ия кръг на турнира на УЕФА. Специалния, който е вдигал "Ушатата" с Порто и Интер, показа още веднъж, че е майстор в "Турнира на богатите" и остави надежда на тима, че може да се бори за място в елиминациите.

Бенфика отлепи в Шампионска лига, но Аякс остава на дъното

Първото попадение в мача отбеляза Самуел Дал още в шестата минута. Оттам нататък Моуриньо предприе позната стратегия - прибра отбора си в задни позиции и бавно, но методично "удуши" играта на съперника, за да вземе трите точки. А в края на срещата Бенфика стигна до втори гол след контраатака, като точен бе Леандро Барейро.

Така Аякс записа пета поредна загуба в пет мача в Шампионска лига и остава на дъното на таблицата с 0 точки, докато Бенфика е 28-ми с 3 точки. А победата за Моуриньо идва само няколко дни, след като обвини играчите си, че са предатели.

Галатасарай с издънка в Шампионска лига у дома

По същото време се изигра и още един мач в Шампионска лига - Галатасарай отстъпи на Роял Юнион Сен Жилоа с 0:1 като домакин. Промис Еманюъл Дейвид вкара единствения гол в Истанбул в 57-ата минута. В края на мача Арда Юняй си изкара два жълти картона един след друг и бе изгонен. На същия този стадион преди няколко седмици Галата победи Ливърпул, но сега записа втора загуба в турнира.

