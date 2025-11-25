Най-важните новини за деня: 25 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 25 ноември 2025 г.

КОЙ ЩЕ РАЗСЛЕДВА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР? ВКС ОПРЕДЕЛИ 12 КАНДИДАТИ

Върховният касационен съд (ВКС) публикува актуален списък с 12 съдии, одобрен от Общото събрание на Наказателната колегия на съда, от които на случаен принцип ще бъде избран магистрат, който ще разследва главния прокурор и заместниците му. Това съобщиха от пресцентъра на съда. На 12 ноември Прокурорската колегия на ВСС взе решение, че от 7 декември Даниела Талева няма да е прокурор, разследващ главния прокурор и неговите заместници, поради изтичане на мандата ѝ.

РАДЕВ: КОАЛИЦИЯ "МАГНИТСКИ" БЪРКА В ДЖОБА НА БЪЛГАРИТЕ И НАЛИВА ПАРИ В УКРАЙНА, ДОКАТО В КИЕВ ГЪРМЯТ КОРУПЦИОННИ СКАНДАЛИ

"Коалиция "Магнитски" е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато нейните отбранителни линии се разпадат, а в Киев гърмят корупционни скандали". Това коментира държавният глава Румен Радев по повод анонсирания мирен план на САЩ и президента Доналд Тръмп за край на войната в Украйна. Той използва и думите "порочна икономика на войната".

СКАНДАЛ В ЦЪРКВАТА: ПАТРИАРХЪТ ИСКА ДА ПРОСТИМ НАРОДНИЯ СЪД, НИКАНОР: ИЗДЕВАТЕЛСТВО!

Скандал тресе Българската православна църква (БПЦ). Висши духовници се сблъскаха по въпроса с Народния съд.

ТОТОТО НА КОНЦЕСИЯ, НЕ ПЕЧЕЛИ ДОСТАТЪЧНО: С КОЙ ЩЕ ПЕЧЕЛИ ПОВЕЧЕ?

Държавата иска да даде Българския спортен тотализатор на концесия. Това става ясно от предложени промени в преходните и заключителни разпоредби между първото и второто четене на Закона за държавния бюджет. Вносителите искат създаване на 2 нови точки относно Закона за хазарта.

НА ВСЕКИ 10 МИНУТИ ЕДНА ЖЕНА Е УБИВАНА ОТ БЛИЗЪК МЪЖ: ШОКИРАЩИ ДАННИ И ЗА БЪЛГАРИЯ

На 25 ноември по повод Международният ден за борба срещу насилието над жени, ООН публикува данни, според които най-малко 50 000 жени и момичета са били убити от свои роднини през 2024 г. Ужасяващата математика на насилието сочи, че на всеки 10 минути една жена умира.

КОФИТЕ ПРЕЛИВАТ, ВАС ВИ ЧАКА СЪЩОТО: БОКЛУКЪТ В СОФИЯ НЕ Е РЕШЕН ПРОБЛЕМ

Оказа се, че кофите отново преливат – това призна кметът на район "Люлин" Георги Тодоров. Той увери, че търси интензивен диалог със Столична община, конкретно със зам.-кмета на София с ресор екология Надежда Бобчева. Не разбирам защо трябва да се насрочват срещи с г-жа Бобчева, всеки път като съм отивал, съм я намирал – така се включи и кметът на район "Слатина" Георги Илиев. Договорът за сметосъбиране и сметоизвозване също изтича скоро.

ЗА НОВИТЕ СИНЯ И ЗЕЛЕНА ЗОНА ТРЯБВАТ ОЩЕ ПАРИ, НО ЦГМ МЪЛЧИ

Двойно по-високите цени и разширяването на зоните за платено паркиране в София се превърна в проблем не само за всички жители и гости на столицата, но и в политически проблем. С казуса се заеха куп институции – КЗП, омбудсман, депутати. Новината ядоса немалко хора, тръгнаха и протести. Решението на Столичния общински съвет (СОС) повдигна и други актуални въпроси. След приемане на новите промени стана ясно, че синята зона, освен че ще се разшири, ще работи и в неделя, както и в празнични дни. Зелената зона пък ще се разширява поетапно до края на 2026 г. и ще обхване нови квартали.

ЗАЩО ПОСКЪПВА ПАРКИРАНЕТО И ИМА ЛИ ДРУГО РЕШЕНИЕ? ГОВОРИ СТЕФАН СПАСОВ ОТ “СПАСИ СОФИЯ” (ВИДЕО)

Мисля, че като човек, който е все още народен представител, е по-добре да бъде загрижен за градовете, общинските съвети и кметовете, които неговата партия управлява в момента.

"ОТ ВРЕМЕ ОНО В ПЛОВДИВ": ПЛАЩАШ И БЕЗ ДА СИ В ТАКСИТО - ЗНАЯТ ЛИ КЛИЕНТИТЕ?

Неписано правило "от време оно" за повечето таксиметрови фирми в Пловдив е при адреси извън града да се таксува и пътя на шофьора след табелата за край на Пловдив. Темата беше повдигната с интересен сигнал в социалната мрежа Facebook - за случай с поръчка на такси от летище "Пловдив" до село Марково. На "старта" на маршрута с клиентите обаче, според описанието, било изписано не 2.80 лв. начална такса, а 18 лв. Защо - обяснението от шофьора е, че има курс извън Пловдив и се таксува и разстоянието, което трябва да измине от табелата за край на града до летището, като в това разстояние той не вози клиент.

"ПОРЪЧКА ИЛИ ИНСЦЕНИРАНО ДЕЯНИЕ": ВЛАДИМИР ПЕРЕВ ЗА НАПАДЕНИЕТО И ОМРАЗАТА КЪМ БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Поръчка или инсценирано деяние, провокация. Така журналистът Владимир Перев определи нападението срещу него. Припомняме, че 80-годишният българин беше нападнат в северномакедонската столица Скопие. Инцидентът е станал в магазин, докато чакал на опашка, мъж го е ударил в лицето и му е счупил очилата.

КИЕВ ПАК ГОРИ, НО УКРАЙНА ПОДПАЛИ ЗАВОДА ЗА НАЙ-СКЪПИТЕ РУСКИ ВОЕННИ САМОЛЕТИ (ВИДЕО)

Поредни тежки като последствия въздушни атаки си размениха Русия и Украйна тази нощ. Руската федерация атакува масирано с дронове и ракети, като в основна цел се превърна украинската столица Киев – цяла нощ предупреждения за летящи дронове и крилати ракети излизаха в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС, има и данни за вдигнати във въздуха руски изтребители МиГ-31, което предполага стрелба със свръхзвуковите ракети "Кинжал". Преди няколко дни излезе материал в изданието "404", в който се твърди, че срещу тези ракети Украйна вече използва електронно заглушаване, което обърква навигацията им – посредством система на име Lima, която създава поле на пътя на ракетите и прекъсва връзката им с ГЛОНАСС, руския еквивалент на GPS. Така ракетата губи целта, към която е изстреляна и попада на съвсем друго място.

ТРЪМП ВСЕ ОЩЕ МОЖЕ ДА НАЛОЖИ СДЕЛКА НА УКРАЙНА, НО ТЯ ЩЕ Е КАТАСТРОФА ЗА КИЕВ

Администрацията на Доналд Тръмп обяви пътна карта за мир в Украйна, но тя пак се оказва очевидно полезна за Москва. Володимир Зеленски пак се обажда на разтревожените си европейски съюзници, те се обаждат на Тръмп и го убеждават, че цялата работа е фундаментално неосъществима. В крайна сметка планът тихо умира.

ЗА ДА ИМА МИР: САЩ ЗАПЛАШВАТ ЗАВОАЛИРАНО УКРАЙНА И НАТО. СПОМЕН КАК ПУТИН НЕ ИСКАШЕ ДРУГО ОСВЕН КРИМ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Президентът Тръмп спря финансирането на тази война, но САЩ все още пращат и продават (американски) оръжия на НАТО. Не можем да правим това вечно – президентът иска тази война да спре, той е миротворец". Думите са на говорителя на Белия дом Каролайн Левит и ясно подсказват, че поне публично Доналд Тръмп се опитва да изкове мир в Украйна. Остава въпросът – какъв точно мир, само за политически имидж пред камерите ли? Защото и тази нощ в Украйна загинаха мирни хора, след руска комбинирана въздушна атака и поредни удари по жилищни блокове: Тръмп все още може да наложи сделка на Украйна, но тя ще е катастрофа за Киев

МИРНИЯТ ПЛАН ОТИВА В БОКЛУКА. НО 6 МОМЕНТА В ЛОГИКАТА НА ТРЪМП СА МНОГО ВАЖНИ

Планът от 28 точки, подготвен от руския представител Кирил Дмитриев и специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, не е ултиматум, както изглеждаше първоначално, а по-скоро първият предметен документ от поредица документи, който ще бъде изхвърлен в кошчето. Въпреки това на негова основа ще бъдат изградени други съществени споразумения и поне някои от тези 28 точки ще останат след преразглеждане. Това пише Вадим Денисенко, журналист и бивш депутат от Върховната рада, доктор на историческите науки, в профила си във Facebook.

ПАРАДОКСИ: ЗАЩО УКРАИНСКИ ДЕЦА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ГОВОРЯТ ПОМЕЖДУ СИ НА РУСКИ ЕЗИК? АНАЛИЗ

След началото на пълномащабната руска инвазия много украинци съзнателно започнаха да общуват помежду си само на украински език. Но с времето изглежда първоначалният емоционален импулс е отслабнал и сега немалко рускоезични украинци се връщат към обичайния за тях език на общуване. Често на руски общуват и много от младежите в училищата, а понякога дори и учителите. Каква е причината?