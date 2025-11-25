Стармър потвърди: Зеленски приема по-голямата част от мирния план

Британският премиер Киър Стармър заяви, че президентът на Украйна Володимир Зеленски счита по-голямата част от текста на „мирния план“ на САЩ за приемлив, пише Sky News. Отбелязва се, че той е провел виртуална комуникация с членовете на така наречената „коалиция на желаещите“.

Още: "Ще има ли мирно споразумение и спиране на огъня": Бивш зам.-министър анализира войната в Украйна

Според Стармър, Украйна е предложила „някои конструктивни промени“ в мирното предложение. „Наистина считам, че се движим в положителна посока и днес има признаци, че според Володимир по-голямата част от текста може да бъде приемлива“, заяви Стармър. Той счита, че коалицията трябва да подготви планирането и финансирането на бъдещите въоръжени сили на Украйна, за да могат те да се защитят. „Призовавам колегите, които днес следобед се свързаха по телефона, да потвърдят националните си ангажименти, тъй като трябва да осигурим най-надеждните възможности и най-надеждните планове“, добави Стармър.

Още: След обвиненията на Тръмп: CNN преброи колко пъти Зеленски е благодарил на американския президент

Британският премиер заяви, че САЩ и Украйна са се съгласили с проекта, представен на преговорите в Женева миналия уикенд. Според него това не е нов набор от предложения или споразумения. Той отбеляза, че Европа е решила да не изготвя свой отделен план за уреждане на войната, а да се съсредоточи върху въвеждането на промени в инициативата на администрацията на Доналд Тръмп.

Още: "Последната дума ще бъде на Тръмп": Марко Рубио за преговорите в Женева (ВИДЕО)

По-рано изданието Financial Times писа, че Украйна е изразила готовност да ограничи числеността на въоръжените си сили до 800 хиляди военнослужещи, за да постигне мир с Русия в рамките на „мирния план“ на САЩ. Високопоставени чиновници, близки до президента Володимир Зеленски, заявиха, че сред нерешените въпроси остават териториалните разпоредби и гаранциите за сигурност от страна на американците.

Още: Макрон, Мерц, Стармър и Зеленски с телефонен разговор. САЩ с нова заплаха към Украйна