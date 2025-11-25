На фона на преговорите за мир: МААЕ обяви какво може да е бъдещето на АЕЦ "Запорожие"

Ако бъде постигнато мирно споразумение, временно окупираната Запорожка атомна електроцентрала ще поиска „специален статут“, както и споразумение за сътрудничество между Украйна и агресора Русия. Това изявление направи генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, съобщава Ройтерс. То идва на фона на засилените усилия на администрацията на Доналд Тръмп за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

„Независимо от коя страна на линията ще се окаже АЕЦ-а, ще трябва да сключите споразумение за сътрудничество или да създадете атмосфера на сътрудничество“, каза Гроси. Той добави, че докато войната не приключи, „винаги има възможност нещо много да се обърка“. „Никой оператор не може да експлоатира атомна електроцентрала, когато от другата страна на реката има друга държава, която е против това и може да предприеме действия срещу нея“, заяви генералният директор на МААЕ.

Ройтерс добавя, че според проекта за 28-точков „мирен план“, подкрепен от Съединените щати, се предлага експлоатацията на Запорожката АЕЦ да бъде възобновена под надзора на МААЕ, а произведената електроенергия да бъде разпределена поравно между Украйна и окупиращата страна. „Да се ​​разпределя или да не се разпределя – не искам да се задълбочавам в този въпрос, защото е политически... Това е въпрос, който Украйна и Русия ще решат в даден момент. Но едно е ясно: МААЕ е незаменима в тази ситуация“, отбеляза Гроси.

Ситуацията в Запорожката АЕЦ

Запорожката атомна електроцентрала е най-голямата атомна електроцентрала в Европа с шест реактора. Тя попадна под контрола на руските окупатори в първите дни на пълномащабното нахлуване в Украйна, като беше превзета на 4 март по време на окупацията на Енергодар. Медиите многократно съобщават за намеренията на Русия да свърже Запорожката АЕЦ към своята електропреносна мрежа.

Окупираната централа в момента не генерира електроенергия, но е претърпяла множество леки инциденти. Шест реактора в Запорожката АЕЦ са в състояние на студено спиране от 2022 г. Те разчитат на външни електропроводи и аварийни системи, за да предотвратят прекъсвания на електрозахранването.