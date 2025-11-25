Двоен аршин? ФИФА погали Кристиано Роналдо, докато УЕФА унищожи Луис Диас

Погали ли ФИФА португалската футболна суперзвезда Кристиано Роналдо? Този въпрос бе повдигнат, след като стана ясно, че Роналдо на практика няма да изтърпи 3 мача наказание за червения си картон от мача с Ейре и ще може да играе още в първия двубой на Световното първенство по футбол през 2026 година. Португалецът удари противников играч и очакванията бяха да пропусне 3 мача, но от ФИФА смениха наказанието на 1 мач + 2 мача условно в случай на рецидив.

"Наказаха" Роналдо за 3 мача, но не точно...

Роналдо изпусна нервите си срещу Ейре и удари съперник, заради което бе изгонен. Той изтърпя мач наказание при разгрома над Армения с 9:1. Очакваше се той да не играе и на старта на Мондиал 2026, но от ФИФА решиха да му пишат другите два мача наказание условно. Това означава, че Кристиано най-вероятно ще може да играе от първата среща в Северна Америка, защото едва ли ще направи сходно провинение с Португалия до другото лято.

На този фон пък другият голям управляващ орган във футбола - УЕФА, взе много спорно решение да наложи 3 мача наказание на футболиста на Байерн Мюнхен Луис Диас в Шампионска лига. Причината - нарушението му срещу Ашраф Хакими, което по същество не бе толкова грубо, но доведе до тежка контузия за противниковия играч. А УЕФА се поддаде на емоциите и наказа тежко Диас заради контузията на Хакими, а не заради нарушението.