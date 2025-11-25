Студио Actualno:

Двоен аршин? ФИФА погали Кристиано Роналдо, докато УЕФА унищожи Луис Диас

25 ноември 2025, 21:59 часа 312 прочитания 0 коментара
Погали ли ФИФА португалската футболна суперзвезда Кристиано Роналдо? Този въпрос бе повдигнат, след като стана ясно, че Роналдо на практика няма да изтърпи 3 мача наказание за червения си картон от мача с Ейре и ще може да играе още в първия двубой на Световното първенство по футбол през 2026 година. Португалецът удари противников играч и очакванията бяха да пропусне 3 мача, но от ФИФА смениха наказанието на 1 мач + 2 мача условно в случай на рецидив.

"Наказаха" Роналдо за 3 мача, но не точно...

Роналдо изпусна нервите си срещу Ейре и удари съперник, заради което бе изгонен. Той изтърпя мач наказание при разгрома над Армения с 9:1. Очакваше се той да не играе и на старта на Мондиал 2026, но от ФИФА решиха да му пишат другите два мача наказание условно. Това означава, че Кристиано най-вероятно ще може да играе от първата среща в Северна Америка, защото едва ли ще направи сходно провинение с Португалия до другото лято.

На този фон пък другият голям управляващ орган във футбола - УЕФА, взе много спорно решение да наложи 3 мача наказание на футболиста на Байерн Мюнхен Луис Диас в Шампионска лига. Причината - нарушението му срещу Ашраф Хакими, което по същество не бе толкова грубо, но доведе до тежка контузия за противниковия играч. А УЕФА се поддаде на емоциите и наказа тежко Диас заради контузията на Хакими, а не заради нарушението.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
