Saab е готова да отвори завод за изтребители Gripen в Украйна

27 октомври 2025, 11:21 часа 428 прочитания 0 коментара
Шведската компания Saab е готова да отвори завод за сглобяване на изтребители Gripen ("Грипен") в Украйна, обяви главният изпълнителен директор Микаел Йохансон в коментар за Financial Times. "Не е лесно по време на война, но би било чудесно да се създадат капацитети в Украйна поне за окончателно сглобяване и тестване, а може би дори и за частично производство, заяви ръководителят на Saab.

Йохансон посочи, че подписаната наскоро сделка с Киев „ще удвои приблизително изискванията за производствен капацитет“, въпреки че Saab в момента инвестира в увеличаване на производствения капацитет в Бразилия, за да може да произвежда около 20-30 самолета Gripen годишно. Той добави също, че компанията ще се стреми да разшири капацитета си също в Канада и други европейски страни. Йохансон отбеляза, че една от възможностите за финансиране на производството е да се използват част от замразените руски активи: Русия да плати за 100-150 изтребителя "Грипен" за Украйна: Швеция подготвя почвата.

"Необходимо е да се разработи решение за финансиране, което в момента се обсъжда на политическо ниво: каква част от финансирането и рисковете ще поеме Швеция, каква част може да бъде споделена без участието на други страни и каква част може да бъде използвана в рамките на конфискуваните от Русия активи. Това все още не е напълно ясно", отбеляза Йохансон.

Снимка: Saab Gripen

Сделката между Киев и Стокхолм за Gripen

През изминалата седмица Украйна и Швеция подписаха предварително споразумение за доставка на 100-150 изтребителя Gripen от ново поколение на Киев. Все още не е подписан пълен договор с ясни обеми, срокове и разходи. Според шведския министър-председател Улф Кристершон за пълното изпълнение на този договор ще са необходими 10-15 години.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че първите самолети могат да бъдат доставени още през следващата година. Експерти обаче отбелязват, че в този случай прехвърлянето може да включва и вече употребявани изтребители: Зеленски подписа с Швеция меморандум за минимум 120 "Грипен"-а (СНИМКИ).

Саш Туса - анализатор в областта на авиацията и отбраната в Agency Partners - казва пред Financial Times, че производството на Gripen е достигнало пик от около 18 самолета годишно и че Saab в момента произвежда „малко над половината от това количество“.

"Най-трудното е да се надмине историческият пик на производството", добавя той.

Димитър Радев
