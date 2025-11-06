Обилни валежи наводниха Каталуния (ВИДЕО)

Любопитно:

Обилни валежи причиниха наводнения в части от североизточната испанска област Каталуния. Властите обявиха оранжев код. Град Жирона регистрира най-силните валежи - 43,6 литра на квадратен метър. Пожарникарите се отзоваха на 60 спешни обаждания.

Властите отмениха предупреждението за наводнения по обяд, но посъветваха жителите да бъдат внимателни, когато са на открито.

Още: Властите в Каталуния предупредиха за опасни валежи

Елин Димитров
