Обявиха лауреата за Нобеловата награда за мир. Кой я получи?

Венецуелският политик Мария Корина Мачадо е удостоена с Нобелова награда за мир. Норвежкият Нобелов комитет отличи Мачадо „за нейната неуморна работа за утвърждаване на демократичните права на венецуелския народ и за борбата ѝ за справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация“. Припомняме, че лидерът на демократичните сили на Венецуела Мария Корина Мачадо и кандидатът на опозицията в президентските избори през юли Едмундо Гонсалес Урутия получиха наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2024 г., присъждана от Европейския парламент.

Букмейкър: Шансовете на Тръмп да спечели Нобеловата награда за мир са само 3%

#BRAKING: Maria Corina Machado has won the Noble peace prize.🕊️



Mr Donald Trump 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/hpYbovfJl9 — Global__Perspective (@Global__persp1) October 10, 2025

Мария Корина Мачадо

Мария Корина Мачадо е родена на 7 октомври 1967 година в Каракас в семейството на индустриалец, част от стара местна фамилия. Завършва индустриално инженерство в Католическия университет „Андрес Бейо“ и финанси във Висшия институт по администрация, след което работи в автомобилната промишленост. През 2002 година основава гражданската организация за наблюдение на изборите „Сумате“. През 2010 – 2014 година е депутат, през 2012 година основава либералната партия „Ела, Венецуела“, а през 2014 година е сред лидерите на масовите протести срещу режима на Николас Мадуро. През 2024 година печели предварителните избори на опозицията за кандидат за президент, но режимът не я допуска до участие в изборите, след които е принудена да се укрива от властите.

Преследваните от Мадуро лидери на венецуелската опозиция спечелиха наградата "Сахаров" на ЕС

Номинацията на Тръмп

Припомняме, че през март 2025г. републиканският конгресмен от Калифорния Даръл Иса обяви в платформата "Х", че номинира Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир и допълни, че никой не заслужава това повече от него. Това става едва няколко часа, след като американският президент обяви временно спиране на военната помощ за Украйна.

Зеленски готов да номинира Тръмп за Нобелова награда за мир, но при определени условия