Букмейкър: Шансовете на Тръмп да спечели Нобеловата награда за мир са само 3%

Шансовете на американския президент Доналд Тръмп да спечели Нобеловата награда за мир се оценяват на колосалните 3%, според данните на букмейкъра Polymarket. На сайта на букмейкъра се вижда, че с най-големи шансове е бившият депутат от парламента на Венецуела Мария Корина Мачадо, която води със 70% коефициент.

Илон Мъск също се представя слабо - със само 1% шанс според букмейкъра.

Заслужава да се отбележи, че различните букмейкъри дават различни оценки. Например, Star Sports виждаше шансовете на Тръмп да спечели наградата за мир на 25%, като това бе дори преди мирното споразумение между Израел и "Хамас" за Ивицата Газа.

Припомняме, че новият лауреат на Нобеловата награда за мир ще бъде обявен днес, 10 октомври, а Нобеловият комитет вече се оплака, че Тръмп му оказва силен натиск - Нобеловият комитет в Норвегия се оплака от натиск от Тръмп да получи наградата за мир.