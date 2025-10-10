Войната в Украйна:

Букмейкър: Шансовете на Тръмп да спечели Нобеловата награда за мир са само 3%

10 октомври 2025, 11:46 часа 422 прочитания 0 коментара
Шансовете на американския президент Доналд Тръмп да спечели Нобеловата награда за мир се оценяват на колосалните 3%, според данните на букмейкъра Polymarket. На сайта на букмейкъра се вижда, че с най-големи шансове е бившият депутат от парламента на Венецуела Мария Корина Мачадо, която води със 70% коефициент.

Илон Мъск също се представя слабо - със само 1% шанс според букмейкъра.

Заслужава да се отбележи, че различните букмейкъри дават различни оценки. Например, Star Sports виждаше шансовете на Тръмп да спечели наградата за мир на 25%, като това бе дори преди мирното споразумение между Израел и "Хамас" за Ивицата Газа.

Припомняме, че новият лауреат на Нобеловата награда за мир ще бъде обявен днес, 10 октомври, а Нобеловият комитет вече се оплака, че Тръмп му оказва силен натиск - Нобеловият комитет в Норвегия се оплака от натиск от Тръмп да получи наградата за мир.

Елена Страхилова
