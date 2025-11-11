Обрат: Тръмп иска да затрие териториалната цялост на Украйна от най-важната резолюция на ООН срещу Русия?

Любопитно:

11 ноември 2025, 17:58 часа
Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е настояла да се премахне текстът от резолюция на ООН, който потвърждава териториалната цялост на Украйна и осъжда руската окупация на Крим и другите украински региони. Новината съобщава Kyiv Post, позовавайки се на двама души, запознати с вътрешните дискусии в ООН. Ако е истина, то това е изненадващ обрат, който ще разтревожи Киев и западните съюзници.

Какво представлява резолюцията?

Годишната резолюция, внесена от Украйна в Третия комитет на Общото събрание на ООН с официално заглавие: „Положението с правата на човека във временно окупираните територии на Украйна, включително Автономна република Крим и град Севастопол“, от години е дипломатически стълб, който потвърждава международната подкрепа за суверенитета на страната. Тя също така документира нарушенията на правата на човека в контролираните от Русия райони на Украйна.

През декември миналата година САЩ се присъединиха към 77 други държави в гласуването за мярката, която беше приета със 78 гласа „за“.

Текстът изрично признава териториалната цялост и суверенитета на Украйна, осъжда анексирането на Крим от Русия и подробно описва влошаващото се положение с правата на човека в окупираните територии - Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област.

Снимка: Getty Images

Потенциален обрат с позицията на САЩ

Двата дипломатически източника на Kyiv Post казват, че сега американската страна настоява резолюцията да бъде преработена под по-широкото заглавие „войната в Украйна“, без позовавания на „териториална цялост“ или „агресия“.

Западните партньори тайно се опасяват, че тази стъпка ще отслаби най-последователната ежегодна критика на ООН към Русия за инвазията ѝ. Според източниците на украинското издание това е "поредният пример, че Вашингтон се отказва от основните интереси на Украйна в критичен дипломатически момент". И още: ако формулировката бъде премахната, посланието към Москва ще бъде, че "САЩ вече не са лидер в защитата на международния ред".

Предстои решаващо гласуване

Третият комитет на Общото събрание на ООН, който се занимава с правата на човека и хуманитарните въпроси, се очаква да гласува резолюцията в следващите седмици. Дипломати от няколко европейски страни лобират пред САЩ да променят курса си преди гласуването.

За Киев залогът е голям. Резолюцията не само осъжда окупацията на Русия, но и поставя основите за бъдещи усилия за поемане на отговорност в Международния наказателен съд и други международни форуми.

Нов доклад на ООН подчертава престъпленията на Русия

Снимка: Getty Images

Спорът възниква точно когато Независимата международна комисия за разследване за Украйна представи последните си констатации пред същия комитет на ООН. В доклада си от 27 октомври комисията заключава, че руските сили извършват престъпления срещу човечеството, включително убийства и принудително преместване, чрез систематични атаки с дронове и принудителни депортации в окупираните територии. Констатациите се основават на стотици проверени видеозаписи и повече от 200 свидетелства на очевидци, събрани по време на 26-те мисии на комисията на място в Украйна и съседните страни.

Според комисията има „разумни основания да се смята“, че кампанията на Русия за изселване и насилие е умишлена и координирана. Това не са изолирани инциденти - те са "част от държавна политика, насочена към заличаване на украинската идентичност и присъствие в окупираните територии", гласи докладът.

Докато американските официални лица настояват, че промяната отразява усилие да се направи резолюцията „по-включваща“ и „ориентирана към бъдещето“, западни дипломати я описват в частни разговори като част от по-широка тенденция за омаловажаване на препратките към руската агресия в многостранни контексти.

„Не става въпрос за семантика. Става въпрос дали светът ще продължи да признава окупацията на Русия за незаконна, или ще започне да я третира като факт от живота“, подчертава висш европейски дипломат, участващ в преговорите.

Димитър Радев
