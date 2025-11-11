Обрат: Тръмп иска да затрие териториалната цялост на Украйна от най-важната резолюция на ООН срещу Русия?

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е настояла да се премахне текстът от резолюция на ООН, който потвърждава териториалната цялост на Украйна и осъжда руската окупация на Крим и другите украински региони. Новината съобщава Kyiv Post, позовавайки се на двама души, запознати с вътрешните дискусии в ООН. Ако е истина, то това е изненадващ обрат, който ще разтревожи Киев и западните съюзници.

Какво представлява резолюцията?

Годишната резолюция, внесена от Украйна в Третия комитет на Общото събрание на ООН с официално заглавие: „Положението с правата на човека във временно окупираните територии на Украйна, включително Автономна република Крим и град Севастопол“, от години е дипломатически стълб, който потвърждава международната подкрепа за суверенитета на страната. Тя също така документира нарушенията на правата на човека в контролираните от Русия райони на Украйна.

През декември миналата година САЩ се присъединиха към 77 други държави в гласуването за мярката, която беше приета със 78 гласа „за“.

Текстът изрично признава териториалната цялост и суверенитета на Украйна, осъжда анексирането на Крим от Русия и подробно описва влошаващото се положение с правата на човека в окупираните територии - Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област.

Потенциален обрат с позицията на САЩ

Двата дипломатически източника на Kyiv Post казват, че сега американската страна настоява резолюцията да бъде преработена под по-широкото заглавие „войната в Украйна“, без позовавания на „териториална цялост“ или „агресия“.

Западните партньори тайно се опасяват, че тази стъпка ще отслаби най-последователната ежегодна критика на ООН към Русия за инвазията ѝ. Според източниците на украинското издание това е "поредният пример, че Вашингтон се отказва от основните интереси на Украйна в критичен дипломатически момент". И още: ако формулировката бъде премахната, посланието към Москва ще бъде, че "САЩ вече не са лидер в защитата на международния ред".

Предстои решаващо гласуване

Третият комитет на Общото събрание на ООН, който се занимава с правата на човека и хуманитарните въпроси, се очаква да гласува резолюцията в следващите седмици. Дипломати от няколко европейски страни лобират пред САЩ да променят курса си преди гласуването.

За Киев залогът е голям. Резолюцията не само осъжда окупацията на Русия, но и поставя основите за бъдещи усилия за поемане на отговорност в Международния наказателен съд и други международни форуми.

Нов доклад на ООН подчертава престъпленията на Русия

Спорът възниква точно когато Независимата международна комисия за разследване за Украйна представи последните си констатации пред същия комитет на ООН. В доклада си от 27 октомври комисията заключава, че руските сили извършват престъпления срещу човечеството, включително убийства и принудително преместване, чрез систематични атаки с дронове и принудителни депортации в окупираните територии. Констатациите се основават на стотици проверени видеозаписи и повече от 200 свидетелства на очевидци, събрани по време на 26-те мисии на комисията на място в Украйна и съседните страни.

Според комисията има „разумни основания да се смята“, че кампанията на Русия за изселване и насилие е умишлена и координирана. Това не са изолирани инциденти - те са "част от държавна политика, насочена към заличаване на украинската идентичност и присъствие в окупираните територии", гласи докладът.

Докато американските официални лица настояват, че промяната отразява усилие да се направи резолюцията „по-включваща“ и „ориентирана към бъдещето“, западни дипломати я описват в частни разговори като част от по-широка тенденция за омаловажаване на препратките към руската агресия в многостранни контексти.

„Не става въпрос за семантика. Става въпрос дали светът ще продължи да признава окупацията на Русия за незаконна, или ще започне да я третира като факт от живота“, подчертава висш европейски дипломат, участващ в преговорите.