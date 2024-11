Обстрели в Суми и Нова Каховка: Твърдения за руски фосфорни снаряди от руснаците и за уцелен от украински миномет автобус (ВИДЕО)

Руската армия обстреля за пореден път украински град, този път Суми.

In Sumy, debris from a Russian aerial object fell directly on the roadway, almost hitting passing vehicles. Luckily no one got injured. pic.twitter.com/66dRtfpvzr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 26, 2024

Според зам.-председателя на местния общински съвет при обстрела руснаците са използва ракетна система за залпов огън "Торнадо", а освен това употребените боеприпаси са фосфорни. Снаряди с бял фосфор не са изрично забранени като химическо оръжие по време на война, но се счита, че е военно престъпление да се стреля с тях по цивилни: Осем загинали, включително дете, при руска атака в Сумска област (СНИМКИ)

Sumy was hit with Tornado MLRS, likely using phosphorus incendiaries, says Sumy District Council Deputy Head Bitsak. https://t.co/wwFrbfZS4u pic.twitter.com/iSDIyFOe3x — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 26, 2024

❗️ An explosion was heard in Sumy: a fire broke out in one of the high-rise buildings. pic.twitter.com/BXSrwhNRnc — NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2024

По последни данни от местните власти, руснаците са уцелили автосервиз и прилежащ към него паркинг с автомобили - те твърдят, че били ударили сграда, ползвана от Украинската териториална отбрана - снимките са красноречиви кой е прав:

Междувременно, в Нова Каховка е бил уцелен с миномет автобус. Според назначения от руските окупационни власти губернатор на Херсонска област и бивш кмет на град Херсон в периода 2002 - 2012 година Владимир Салдо това е работа на украинската армия. Убити са "четирима мирни жители", казва той в канала си в Телеграм. Дали става въпрос за "мирни жители" или за превоз на руски военни няма как да се каже:

