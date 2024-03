Обзор: Експлозивен ден и куп проблеми за Русия (ВИДЕА)

Както заявиха представители на легиона, те са си поставили като мисия освобождаването на Русия от диктатурата на Путин.

"Като всички наши съграждани, ние в Легиона мечтаем за Русия, освободена от диктатурата на Путин. Но ние не просто мечтаем: ние полагаме всички усилия, за да сбъднем тези мечти", казаха те в нарочно видеообръщение.

И още: "Путин узурпира властта за 20 години и какво ни донесе - санкции, икономически застой, кръвопролитна война, отнела живота и здравето на над 400 хиляди руски мъже, на политическите му опоненти и пълна международна изолация. А сега Путин планира да спечели още един президентски мандат и да управлява до самата си смърт. Ние няма да позволим това. Ние не признаваме кървавия диктатор за президент на Русия. Ще направим всичко, за да се озове в "Полярния вълк" (наказателната колония в Арктика, където загина Алексей Навални)."

ОЩЕ: Путинският бронетранспортьор е унищожен: Руските доброволци разпространиха ВИДЕО

Russian state agency RIA publishes footage of the Nekhoteevka check point on the border in the Bilhorod region, which shows a tank, immobilized with damaged tracks. Likely from Russian insurgent troops. pic.twitter.com/EpWpcnrOQH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 12, 2024

Украинското разузнаване следи със задоволство

На фона на целия този хаос от Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР) заявиха, че това си е съвместна спецоперация на руските доброволчески батальони, състоящи се изключително от руснаци. "В крайна сметка те са си у дома", каза многозначително говорителят на ГУР Андрий Юсов пред Радио Свобода. Те са си вкъщи: Украинското разузнаване с коментар за пробива в Белгородска област

Запитан откъде са се снабдили руските доброволци с оръжие, той коментира: "Повече от 2 години на територията на Украйна се води пълномащабна война. Говорим и за трофейни оръжия. Така че тук има и украински оръжия, украинско производство. В това няма никаква тайна."

Руското военно министерство пък твърди, че е унищожило БТР "Брадли", наред с ФСБ, откъдето съобщиха бомбастични числа - 100 убити "диверсанти".

Още през 2023 г. Руският доброволчески корпус и легионът „Свобода на Русия“ няколко пъти извършваха рейдове на територията на Руската федерация, по-специално в Белгородска област. Те заявиха, че искат да създадат демилитаризирана зона в района на Белгород, откъдето Русия няма да може да обстрелва Украйна.

ОЩЕ: Руски доброволци, подкрепящи Украйна, нахлуха с оръжие в Русия (ВИДЕО)

Атаки с дронове и пожари в индустриални обекти на много места в Русия

Паралелно с боевете на руските доброволци в редица руски градове отново бе неспокойно. В Белгород съобщиха за нападение от няколко дрона в центъра на града, за поражение върху сградата на местната администрация и върху търговски център. Има пострадали хора.

The moment of a UAV strike on a store in Belgorod



According to Governor Gladkov, no one was injured during this attack.



He also confirmed that the drone attacked the city administration building. One woman received shrapnel wounds, the second - contusion. As a result of the… pic.twitter.com/UKgExX5SvT — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2024

И далеч не е само Белгород. Във втория най-важен руски град Санкт Петербург пламна електроцентрала, в Орловска област пък дрон подпали петролно депо, в Нижегородска област горя рафинерия на "Лукойл". По данни на руския опозиционен телеграм канал ASTRA, 150 тона бензин са изтекли заради удара в депото в Орловска област.

Спря ли работа една от най-големите руски рафинерии?

Конкретно рафинерията в Нижегородска област е една от най-големите в Русия, преработвала е около 5,8% от общия рафиниран суров петрол в Русия (около 15,8 милиона тона руски суров петрол годишно). Освен това рафинира около 4,9 милиона тона бензин или 11% от общото количество в Русия, както и 6,4% от дизеловото гориво, 5,6% от мазута и 7,4% от авиационното гориво в страната, според източници от индустрията, говорили пред Reuters.

Първоначално бе съобщено, че рафинерията е спряла работа, тъй като дроновете са ударили един от ключовите за технологичния процес блокове за преработка на нефт. В първата половина на деня такава информация поднесе контролираната от Кремъл руска информационна агенция ТАСС - че работата на технологичната инсталация в предприятието е спряна "поради инцидента". Но по-късно писа, че новината за спирането е публикувана по погрешка. Така че за момента не може да се каже със сигурност дали рафинерията работи.

Reuters също писа, позовавайки се на източници от петролната индустрия, говорили при условие за анонимност, че основният агрегат за дестилация на суров петрол в рафинерията е бил повреден при атаката, което означава, че поне половината от производството е спряно. От "Лукойл" са отказали коментар.

Industry sources report that the main crude distillation unit (AVT-6) at the NORSI refinery was damaged after the drone attack in the Nizhny Novgorod region, which means that at least half of the refinery’s production is halted. Lukoil declined to comment.… https://t.co/uztOcNiILC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 12, 2024

Катастрофа и на Ил-76

За капак, в близост до Москва се разби руски военнотранспортен Ил-76. Дотук няма твърдения за атака, основната версия е техническа неизправност - буквално паднал двигател. Как обаче се стига до това, има ли саботаж - досега никой не казва официално, тече разследване. Има само яснота за жертвите - 15 души, 7 от които пасажери, намерени са останките на 10 души: Руски самолет Ил-76 се разби край Москва (ВИДЕО и СНИМКИ)