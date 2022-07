Оценка: Путин лъже, че не удря цивилни цели в Украйна. Руснаците не напредват в Донбас

"Виждаме ясен модел на нарушения на международните хуманитарни закони, предназначени за защита на цивилното население", каза Волфганг Бенедек пред DW. Бенедек ръководи разследвания на възможни нарушения на международното право в Украйна за Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Той нарече твърденията на Москва, че нейните войски не атакуват цивилни цели, "откровена лъжа".

Организацията на обединените нации (ООН) е потвърдила смъртта на 4731 украински цивилни граждани между 27 февруари и 27 юни, въпреки че според ООН реалният брой на загиналите вероятно е много по-висок.

Международният изследователски колектив Bellingcat също документира руски нападения в Украйна от началото на войната. "Наблюдаваме големи разрушения на гражданска инфраструктура, както и на ранени и загинали цивилни граждани", заяви Ник Уотърс, ръководител на разследванията в областта на правосъдието и отчетността в Bellingcat, предаде БГНЕС.

Основните цели на руската армия към момента си остават Славянск, Краматорск и Бахмут. Специално що се отнася до Славянск, руснаците опитва да пробият при Богородично, където е имало и руски въздушен удар, съобщава Генералният щаб на украинската армия във Фейсбук. Що се отнася до Караматорск и Бахмут обаче, през нощта руснаците не са направили нищо съществено като активни бойни действия извън артилерийски обстрел в няколко горещи точки. При Маринка украинската армия успешно е отблъснала руска атака и така е предотвратила възможността руснаците да заемат по-добри позиции, за да могат да настъпят към Славянск и Краматорск от юг, така че да ги обкръжат ефективно.

Руската армия се намира в района на Билохоривка и обстрелва позиции при Северск, но и там няма руски напредък. От украинска страна посочват, че заради унищожени складове с оръжия, руснаците не могат да излязат от Билохоривка, защото нямат достатъчно боеприпаси за атака. Именно обаче Северск е сочен като директна следваща цел от Луганската народна република (ЛНР) и затова там се води артилерийски обстрел, твърди посланикът на непризнатата от международната общност ЛНР Родион Мирошник в Телеграм.

Оценката в редовния дневен доклад на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната е, че оперативната пауза за руските войски в Украйна все още е факт, но това не значи спиране на огъня, а опити за подготовка на следващи атаки.

В Херсонска област руснаците извършиха ракетни обстрели, включително с установки С-300 по цели в Николаев. Ракетен обстрел е имало и по Кривой Рог, родният град на украинския президент Володимир Зеленски, при това с високоточните ракети "Калибър". Всичко това кара Институтът за изучаване на войната да заключи, че вероятно руснаците имат затруднения с украинската контраофанзива в Херсонска област, защото използват оръжия, които по принцип са насочени към разрушваване на конкретни обекти и имат по-малък ефект срещу военни части. Освен това, използването на С-300 подсказва и липса на ракети "земя-земя" за руската армия в района. А тази нощ украинският президент Володимир Зеленски издаде директна заповед към украинската армия да започне операция по освобождаването на Южна Украйна от руска окупация.

В района на Чернобаевка, при украинска атака са убити над 10 висши руски офицери, съобщи Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на Зеленски.

Украинското оперативно командване "Юг" съобщава за унищожени 4 руски гаубици Msta-B, пет руски военни автомобила и руска портативна ракетна система "земя-въздух". От руска страна твърдят, че са унищожили два склада с американски гаубици М777 и 1000 снаряда за тях, но интересното е, че е посочена бройката на боеприпасите, само че не и бройката на гаубиците! В брифинга на руското военно министерство, с който се съобщава новината, няма кадри на уж извършения с високоточно оръжие удар. Достоверността на руските данни е много съмнителна - припомняме, че руснаците се похвалиха с две унищожени американски системи за залпов HIMARS, но всички публични данни сочат, че това е лъжа. А беларуската опозиционна телевизия NEXTA посочва нов пример за лъжа - руското военно министерство съобщава за унищожени 70 украински Су-25 при положение, че Украйна има само 24 такива самолета. За сметка на това, украинското командване казва, че от 2 месеца и половина руската военна авиация не е провеждала операции в контролираното от украинските ВВС въздушно пространство.

🤡Russian Defense Ministry stated that Russian Armed Forces shot down 70 Ukrainian Su-25 aircraft. Apparently they forgot what arithmetic is because there were only 24 of them in Ukraine.



Su-25 are out of production so Ukraine simply couldn’t get 46 new aircrafts during the war. pic.twitter.com/ERMJTHtwqS