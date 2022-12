Оценка: Руснаците похабиха силите си и не могат да превземат Бахмут

Ако руските сили в Бахмут наистина са достигнали кулминацията на действията си, това не значи край - те все пак могат да продължат да атакуват агресивно, но ще продължат да извършват неефективни нападения с малки щурмови отряди срещу Бахмут, въпреки че е много малко вероятно тези нападения да доведат до някакви особени постижения на фронта, отбелязват от Института. И напомнят оценката си, че без значителни подкрепления - както като войници, така и като оръжие и боеприпаси, превземането на Бахмут ще е кауза пердута.

Оценката, че руската офанзива за Бахмут е достигнала кулминацията си, се дължи на няколко фактора. От една страна високопоставени украински представители безпрепятствено посещават фронтовите позиции в града. Ръководителят на военното разузнаване на Украйна Кирило Буданов посети Бахмут на 27-28 декември и негови снимки бяха локализирани на най-малко 600 метра от регистрираната по-рано руска фронтова линия. Освен това посещението на Буданов потвърждава предишни украински съобщения в социалните медии, че украинските сили са извършили тактическа контраатака, която е отблъснала руските сили от покрайнините на Бахмут на 21 декември. Самият Володимир Зеленски също посети Бахмут на 20 декември.

