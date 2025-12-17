Официално: ЕС спира постепенно вноса на руски газ, готви се забрана и за петрола

Евродепутатите одобриха постепенното въвеждане на забрана за вноса на природен газ от Русия чрез тръбопроводи и във втечнено състояние, считано от 2026 г. Европейската комисия ще подготви и забрана за внос на руски нефт през 2027 г. Предвиждат се хармонизирани максимални санкции в случай на нарушения. Приетият на 17 декември нов закон ще защити енергийната сигурност на ЕС от злоупотреби от страна на Руската федерация, аргументират се от ЕП.

Още: Фон дер Лайен: Край! Европа е вече енергийно независима от Русия

Руският втечнен природен газ, закупуван на спот пазара, ще бъде забранен от ЕС, след като Регламентът за постепенно прекратяване на вноса на руски природен газ влезе в сила в началото на 2026 г.

Вносът на газ по тръбопроводи ще бъде постепенно преустановен до 30 септември 2027 г.

Новият закон също така утвърждава санкции, които ще бъдат прилагани от държавите членки спрямо икономическите оператори при нарушения от тяхна страна.

Подготовка за забрана на вноса на руски петрол

По време на преговорите с Датското председателство на Съвета на ЕС евродепутатите настояваха за забрана на целия внос на руски нефт. Те осигуриха ангажимент от страна на Европейската комисия да представи съответното законодателство в началото на 2026 г., така че ефективната забрана да може да влезе в сила възможно най-скоро и не по-късно от края на 2027 г.

Още: Унгария пристана на Русия и обяви: Централата на "Турски поток" се мести, плащанията за газ не са под санкции

Евродепутатите настояват условията, при които се позволява временно спиране на забраната за внос в извънредни ситуации, да бъдат по-строги. Възможността за изключения от наложената забрана е предвидена с цел поддържане на енергийната сигурност в ЕС.

Въвеждат се по-високи изисквания към операторите, включително за предоставяне на по-подробни доказателства на митническите органи във връзка с държавата на произход на газа преди вноса или със съхранението му. Целта е да се отстранят пропуските и да се намали рискът от заобикаляне на правилата.

Снимка: Getty Images

Още: Ердоган: Турция ще гарантира трансфера на руски газ към Унгария

"Русия никога повече няма да използва износа на изкопаеми горива като оръжие срещу Европа"

„Това е исторически момент: ЕС прави огромна крачка към нова ера, без руски газ и петрол. Русия никога повече няма да може да използва износа на изкопаеми горива като оръжие срещу Европа. Нашите основни приоритети бяха да ускорим максимално срока за забрана на тръбопроводния газ, да забраним дългосрочните договори за втечнен природен газ една година по-рано от предвиденото и да предотвратим заобикалянето на тези нови правила. Сега трябва да действаме без забавяне, за да приложим това споразумение, и да насочим вниманието си към вноса на петрол, където ще настояваме Европейската комисия да спази ангажимента си да направи предложение в началото на 2026 г.“, заяви водещият член на ЕП от Комисията по промишленост, изследвания и енергетика Виле Ниенистьо (от Зелените/ECA, Финландия).

„Днешното гласуване изпраща ясно и силно послание: Европа никога повече няма да зависи от руския газ. Това е голямо постижение за Европейския съюз и историческа повратна точка в европейската енергийна политика. Укрепихме първоначалното предложение на Европейската комисия, като въведохме път към забрана на петрола и петролните продукти, прекратявайки дългосрочните договори по-рано от първоначално предложеното, и осигурихме санкции за неизпълнение”, заяви Инесе Вайдере (от ЕНП, Латвия), водещ член на ЕП от Комисията по международна търговия.

Още: Украйна изведе от строя руския терминал за втечнен газ в Темрюк, две трети от резервоарите изгорели (ВИДЕО)

Следващи стъпки

Законодателството, по което вече е постигнато съгласие със Съвета на ЕС, беше прието с 500 гласа „за“, 120 гласа „против“ и 32 гласа „въздържал се“. Сега то трябва да бъде официално одобрено от Съвета на ЕС, след което ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

Законодателното предложение идва в отговор на системното използване на енергийните доставки като оръжие от страна на Русия – модел, за който има доказателства от почти две десетилетия и който се проявява особено остро след нахлуването на диктатора Владимир Путин в Украйна през февруари 2022 г. Инвазията доведе до допълнително умишлено манипулиране на пазара, включително до безпрецедентен недостиг в съоръженията за съхранение на "Газпром" в ЕС и до рязко спиране на доставките по тръбопроводите. Всичко това допринесе за скок на енергийните цени с до осем пъти над равнищата отпреди кризата, пишат от пресцентъра на Европейския парламент.

Припомняме, че единственият тръбопровод, по който и в момента продължава да тече руски газ към Европа, е "Турски поток", минаващ през България. Той достига до Сърбия, Словакия и Унгария.

Още: Забраната за руския газ в ЕС: Специални ограничения за вноса от "Боташ" и "Турски поток" в България