Официално: Марк Рюте е новият генерален секретар на НАТО

Посланиците на всички 32 държави членки дадоха зелена светлина на кандидатурата на нидерланския премиер.

⚡️ NATO allies have officially elected Dutch Prime Minister Mark Rutte as the next head of the alliance, Reuters writes. He will replace Jens Stoltenberg in this position in October. pic.twitter.com/wVMDjmH0sq