Олигархът, издирван за кражбата на века в Молдова, най-сетне беше екстрадиран (ВИДЕО)

Молдовският бизнесмен и бивш политик Владимир Плахотнюк, задържан в Гърция по заповед за арест във връзка с обвинение в кражбата на 1 милиард долара, бе екстрадиран в Молдова от южната ни съседка, съобщиха местните медии, цитирани от БТА. Онлайн изданието NewsMaker.md, излъчващо на живо от летището, показа как хора в тъмни униформи извеждат от кацналия самолет мъж с бяла риза и тъмна шапка, чиито ръце са вързани зад гърба, и го качват в паркиран наблизо автомобил.

Moldovan oligarch Vladimir Plahotniuc was extradited to Moldova from Greece before the parliamentary elections.



He had been wanted internationally for over six years and was arrested in Athens on July 21.



Екстрадирането на Плахотнюк се случва само няколко дни преди важните парламентарни избори в Молдова, в които управляващата проевропейска Партия на действието и солидарността (ПДС) вероятно ще се бори да запази мнозинството си.

Кражбата на века

Плахотнюк, смятан за един от най-богатите хора в страната, е сред главните заподозрени в т. нар. кражба на века в Молдова - изчезването през 2014 г. на 1 милиард долара от банковата система. Това е сума, равняваща се по онова време на 12 процента от брутния вътрешен продукт на бившата съветска република. Плахотнюк отрича да е извършил каквото и да е било престъпление.

Преди да избяга от Молдова през 2019 г., той беше лидер на Демократическата партия, част от управляващата коалиция през 2016-2019 г., и бе заместник-председател на парламента.

През 2023 г. Европейския съюз наложи санкции на Плахотнюк и на още шестима души за действия, които се смята, че са дестабилизирали и подкопали териториалната цялост на Молдова и съседна Украйна.

Според гръцката полиция 59-годишният Плахотнюк е живял в 22 страни от 2023 г. насам. Полицията го арестува на летището в Атина през юли, след като се е качил на самолет за Дубай. Бизнесменът е задържан по заповед на Интерпол, в която се посочва, че той има 16 паспорта, включително от Румъния, Мексико и Русия.

