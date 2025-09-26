Войната в Украйна:

Олигархът, издирван за кражбата на века в Молдова, най-сетне беше екстрадиран (ВИДЕО)

26 септември 2025, 09:23 часа 158 прочитания 0 коментара
Молдовският бизнесмен и бивш политик Владимир Плахотнюк, задържан в Гърция по заповед за арест във връзка с обвинение в кражбата на 1 милиард долара, бе екстрадиран в Молдова от южната ни съседка, съобщиха местните медии, цитирани от БТА. Онлайн изданието NewsMaker.md, излъчващо на живо от летището, показа как хора в тъмни униформи извеждат от кацналия самолет мъж с бяла риза и тъмна шапка, чиито ръце са вързани зад гърба, и го качват в паркиран наблизо автомобил.

Екстрадирането на Плахотнюк се случва само няколко дни преди важните парламентарни избори в Молдова, в които управляващата проевропейска Партия на действието и солидарността (ПДС) вероятно ще се бори да запази мнозинството си.

Кражбата на века

Плахотнюк, смятан за един от най-богатите хора в страната, е сред главните заподозрени в т. нар. кражба на века в Молдова - изчезването през 2014 г. на 1 милиард долара от банковата система. Това е сума, равняваща се по онова време на 12 процента от брутния вътрешен продукт на бившата съветска република. Плахотнюк отрича да е извършил каквото и да е било престъпление.

Преди да избяга от Молдова през 2019 г., той беше лидер на Демократическата партия, част от управляващата коалиция през 2016-2019 г., и бе заместник-председател на парламента.

През 2023 г. Европейския съюз наложи санкции на Плахотнюк и на още шестима души за действия, които се смята, че са дестабилизирали и подкопали териториалната цялост на Молдова и съседна Украйна.

Според гръцката полиция 59-годишният Плахотнюк е живял в 22 страни от 2023 г. насам. Полицията го арестува на летището в Атина през юли, след като се е качил на самолет за Дубай. Бизнесменът е задържан по заповед на Интерпол, в която се посочва, че той има 16 паспорта, включително от Румъния, Мексико и Русия.

