Войната в Украйна:

"Трябва да ви съдерат ...": Руснак кълне и ругае заради липсата на бензин (ВИДЕО)

15 октомври 2025, 16:26 часа 498 прочитания 0 коментара
"Знаете ли, приятели – искам да се обърна към бензиностанциите, които са частна собственост. Предвид дефицита на горива, тези бензиностанции имат прекалено високо мнение за себе си, според мен. Те вдигнаха ударно цените. Защо решихте, че сте толкова печени, та така да вдигате цените? Любопитен съм. Това е пълна лудост. Защо вдигате цените така, когато има такъв проблем, такъв дефицит на горива? Знаете какви проблеми предизвиква това. Защо, по дяволите, печелите от това? Знаете, че хората ще са принудени да купуват гориво на такива цени. Безсрамни нахалници. Трябва да ви съдерат ... Трябва да ви строят пред бензиностанциите ви, да ви свалят гащите, да ви наведат и да ви набият както трябва". Това е нервен изблик на руснак, който вече на практика усеща каква е цената на войната в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин.

И макар последствията да са видими, то причинно-следствените връзки сред руснаците все още се градят – за да разберат чия е вината, освен тяхната собствена, след като 25 години оставят Путин да властва.

А междувременно, затрудненията растат. В Белгородска област вече забраниха да се налива бензин и дизел в туби. Това е поредната такава руска област – а забраната е, за да няма "гориво" за терористични актове.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Бензин Горива война Украйна руски петрол
