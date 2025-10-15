След требъла с Лудогорец: Йовичевич взе интересно решение за продължение на кариерата си

Бившият наставник на Лудогорец Игор Йовичевич си намери нов отбор. Няколко месеца след като се раздели с разградчани, хърватският специалист подписа договор с тима от полската Екстракласа - Видзев Лодз. Договорът на Йовичевич с поляците е до лятото на 2027 година, като има опция за удължаване с още 12 месеца. Във Видзев Лодз той отново ще разчита на треньорския щаб, с който работи и в Разград.

Йовичевич ще си партнира с украинците Юрий Бенио и Андрий Чанас, които му бяха помощник-треньори и в Лудогорец. Също така за физическата подготовка на играчите ще се грижи испанецът Хавиер Луруена Лобо. А Игор Йовичевич, който според официалната версия се раздели с Лудогорец по взаимно съгласие, до някъде изненада с решението си да поеме Видзев Лодз - особено след спечеления требъл с разградчани.

Полското първенство е значително по-престижно от българския футболен елит, но пък Йовичевич няма да има възможност да играе в евротурнирите, както бе с Лудогорец. През миналия сезон Видзев Лодз завърши едва на 13-то място в класирането - във втората половина на таблицата, а през настоящата кампания е на 11-то място и изостава от топ 4 и място в зона "Европа".

