Германия разполага изтребители в Полша за защита на източния фланг на НАТО

Германия ще разположи свои изтребители "Юрофайтър" в полската военна база в Малборк, за да защити по-добре източния фланг на НАТО, обяви германският министър на отбраната Борис Писториус. "Ще допринесем за защитата на източния фланг с патрулни полети", заяви Писториус в кулоарите на срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел,цитиран от ДПА.

"Когато Путин тества нашите граници, било то в Полша, Естония или другаде, ние реагираме решително, бързо и ефективно", заяви Писториус.

Изтребителите ще увеличат приноса на Германия към мисията, наречена "Източен страж".

Още: Холандски военен загина по време на учение на бойна машина в Германия

НАТО стартира нова мисия през септември, за да защити по-добре въздушното пространство на източноевропейските си членове след поредица от нарушения на въздушното пространство от страна на Русия.

Докато руската агресия се насочва към Запада, Полша обявява, че е в готовност