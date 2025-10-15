"Българският народ е близо до нас": Силяновска очаква да обсъди отношенията със София с Фон дер Лайен

Въпросът за спора с България ще бъде повдигнат по време на посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която пристига днес за срещи с държавното ръководство в Скопие. Това обяви президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова. В отговор на журналистически въпрос дали има официална комуникация със София, предвид съобщенията на премиера Християн Мицкоски, че контактите ще се засилят след изборите и през Новата година, Силяновска-Давкова е подчертала, че очаква този въпрос да бъде повдигнат на срещите.

„Очаквам този въпрос да бъде споменат, винаги сме готови да обсъждаме с аргументи, винаги сме смятали, че българският народ е близо до нас, българската държава беше първата, която ни призна, без никакви условия, затова понякога се изненадвам от сегашното политическо поведение... Убедена съм, че съдбата е искала да живеем един до друг, трябва да се подкрепяме, трябва да се разбираме, съседът ни не може да бъде щастлив, ако ние сме нещастни. Затова, подкрепяйки другия, ние подкрепяме себе си, защото регионалните въпроси и проблеми са ни направили близки, кооперативни. Дори в рамките на ЕС, ако искаме да бъдем конкурентноспособни и чути, трябва да защитаваме и регионалните интереси“, каза Силяновска-Давкова, цитирана от местни медии.

Относно комуникацията със София, тя е казала, че такава в момента не е добре дошла за правителството заради изборите, но е добавила, че поддържа комуникация с България. Както информира Европейската комисия, по време на престоя си в Скопие, фон дер Лайен ще се срещне с президента Гордана Силяновска-Давкова, премиера Християн Мицкоски и председателя на парламента Африм Гаши.

