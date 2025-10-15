Най-важните новини за деня: 15 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 15 октомври 2025 г.

СЛЕД ЗАКАНАТА НА БОРИСОВ: ГЕРБ, "ДПС-НОВО НАЧАЛО", ИТН И БСП ПРОВАЛИХА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТА

Заканата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че партията му повече няма да осигурява кворум за заседанията на Народното събрание, даде резултат. Планираното заседание в сряда пропадна – в залата се регистрираха едва 61 депутати при нужни 121. Нито един представител на управляващите (ГЕРБ, "ДПС-Ново начало, "Има такъв народ" и БСП) не се появи на пленарното заседание. След като председателят на парламента Наталия Киселова констатира липсата на кворум, тя насрочи следващото заседание за четвъртък, 16 октомври. В този момент депутатите от "Възраждане" започнаха да скандират "оставка".

БСП ЧАКА ОТ ГЕРБ И БОРИСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕФОРМАТИРАНЕ НА КАБИНЕТА

След направените вчера изявления, очакваме партията –мандатоносител да внесе своите предложения в Съвета за съвместно управление, а нашите решения ще вземем в колективните органи на партията и в разговор с коалиционните ни партньори. Това се казва в позиция на парламентарната група на БСП-Обединена левица по повод пресконференцията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов във вторник, на която заговори за преформатиране на правителството и оставка на председателя на Народното събрание Наталия Киселова.

"ПЕЕВСКИ МОЖЕ ДА КУПИ БЪЛГАРИЯ ЕВТИНО": ИВАН ХРИСТАНОВ ЗА "ПЛАНИРАНАТА АКЦИЯ" СЛЕД ВОТА В ПАЗАРДЖИК (ВИДЕО)

Лидерът на партия "Единение" Иван Христанов твърди, че вотът в Пазарджик е бил "масово манипулиран" от мрежи, свързани със санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, и че моделът може да бъде приложен "национално и евтино". "Купуваха на 50 лв. на глас. Това, признавам, не го очаквахме и представлява огромна опасност, защото означава, че купуването на цяла България, както сега беше купен Пазарджик, не просто няма да бъде бавно, то ще бъде и евтино", заяви той в Студио Actualno.

"ПРЕФОРМАТИРАНЕ" И В НЗОК СЛЕД РЕЧТА НА БОРИСОВ

Управителят на НЗОК Петко Стефановски е отнел правомощията на подуправителя проф. Момчил Мавров с издадена във вторник, 14 октомври, заповед. Мотивите за решението все още не са публично известни, но то идва в момент на нарастващо политическо напрежение в управляващата коалиция.

МЕСТНИЯТ ВОТ, КОЙТО РАЗКЛАТИ ДЪРЖАВАТА: КОЙ СПЕЧЕЛИ И КОЙ ЗАГУБИ В ПАЗАРДЖИК?

ГЕРБ и коалицията на бившия кмет Тодор Попов са големите губещи от частичните избори за нов Общински съвет в Пазарджик, показват окончателните данни на Общинската избирателна комисия. Вотът не само промени местния политически баланс, но и предизвика бурна реакция от страна на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който в емоционална реч призна: "Шести сме, никаква отговорност вече. Повече няма да бъдем параван." Той поиска и преформатиране на кабинета.

ЗА ДА НЯМА ТЕЖКА ЗИМА: ПП-ДБ С ПРИЗИВ КЪМ КАБИНЕТА ДА ПОБЪРЗА С БЮДЖЕТА ПРЕДИ ДА Е ПАДНАЛ (ВИДЕО)

"Продължаваме промяната - Демократична България" настояват кабинетът "Желязков" да внесе бюджет за 2026 година, ако намери сили да се събере, защото иначе се очертава тежка зима. Това стана ясно по време на брифинг на формацията в парламента след призивите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за преформатиране на правителството и смяна на председателя на парламента Наталия Киселова.

ИНФЛАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ СЕ УСКОРЯВА, НЕВИЖДАНА Е ОТ ДВЕ ГОДИНИ

Годишната инфлация в България през септември, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се е ускорила до 5,6 на сто от 5,3 на сто през август, достигайки най-високото си ниво от октомври 2023 г. насам. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Само за месец септември месечната инфлация, измерена през ИПЦ е с отрицателна стойност (-0,8 на сто).

РАЗПИТАХА ОЩЕ ДВАМА АНОНИМНИ СВИДЕТЕЛИ СРЕЩУ БЛАГОМИР КОЦЕВ. ИНСПЕКТОР С НАМЕК, ЧЕ ИЗХОДЪТ Е ПРЕДРЕШЕН

Още двама анонимни свидетели са били разпитани по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев, съобщи адвокатът му Ина Лулчева във Facebook снощи, 14 октомври. Тя разкри и озадачаващ детайл от комуникацията си с инспектор от Комисията за противодействие на корупцията (КПК), която през юли осъществи акция в общината на морската столица и в дома на Коцев - при нея градоначалникът бе задържан.

РЕКАТА ПОД КУРОРТА "ЕЛЕНИТЕ" ГО КОРИГИРА: ИСТОРИЯТА, КОЯТО НИКОЙ НЕ ИСКАШЕ ДА ЧУЕ (СНИМКИ)

Дванадесет дни след трагедията в Елените морето отново е спокойно, но курортът не е същият. Плажът е пуст, хотелите – притихнали, а мирисът на кал и влага напомня за утрото, когато реката излезе от подземния си тунел и отнесе всичко по пътя си.

ТАКСА СМЕТ: ПАК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ШОК, ТОЗИ ПЪТ ОТ СДРУЖЕНИЕТО НА ОБЩИНИТЕ

Далеч по-лесно е общината сама да управлява процесите по сметосъбиране. Столична община сега се готви да укрепи своя капацитет – в България 130 общини сами управляват и вземат решения чрез свое дружество що се отнася до събирането и извозването на боклука. Най-сложната задача е при външни изпълнители правилата да обхващат всичко и да има пълен контрол. Това заяви Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ (Националното сдружение на общините).

ЕС КАТО ПАЗАР ЗА ХРАНИ, РАКЕТИ "ТОМАХОУК" И "ТАУРУС", ГОРЯЩИ РУСКИ БТР-И В ДОНБАС: УКРАЙНА ГЛЕДА УПОРИТО НАПРЕД (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна и Европейският съюз подписаха ново търговско споразумение, с преформатирани условия, което влиза в сила от 29 октомври, 2025 година и ще е в сила до 2028 година, когато ще има преразглеждане. Де факто споразумението е безрочно – преразглеждането не означава, че ще има изцяло ново преформатиране.

ОРЪЖИЕ, ТЕХНИКА И МИЛИАРДИ ЕВРО: ПОЛША КАЗА КАКВО Е НАЛЯЛА ВЪВ ВОЙНАТА НА ПУТИН СРЕЩУ УКРАЙНА

Кабинетът на полския министър-председател публикува подробен отчет за подкрепата на Украйна, включително военната помощ, предоставена от началото на 2022 г. до март 2025 г. Според документа Полша е доставила на Киев 46 пакета оръжия и боеприпаси, а 47-ият е в процес на подготовка, съобщава агенция Altair.

АНАЛИЗ: НОВАТА ВОЙНА В ГАЗА ЧУКА НА ВРАТАТА И ТО НЕ С ОСНОВНА РОЛЯ НА ИЗРАЕЛ

Край на войната, мир в Газа – най-вече американският президент Доналд Тръмп шумно прокламира тази линия що се отнася до събитията в Близкия изток, където дълготраен мир никога няма. Засега Израел и "Хамас" тръгнаха по пътя поне на примирието, само че дали то ще е устойчиво: близкоизточният анализатор Руслан Трад коментира темата и посочва определени аспекти, които не вещаят оптимизъм.

КАК ЛЕГЕНДА НА НБА ПОСТРОИ КОМПЛЕКС ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА НА СТОЙНОСТ 37 МЛН. ДОЛАРА

