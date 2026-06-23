Опит за връзка с Путин ядоса европейски лидери

Опитът на ръководството на Европейския съвет да отвори канал за комуникация с Кремъл предизвика остри реакции сред част от европейските лидери по време на срещата на върха в Брюксел и постави под въпрос бъдещето на инициативата, пише Financial Times. Няколко лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, са разкритикували председателя на Европейския съвет Антонио Коща, след като неговият кабинет е осъществил контакти с Кремъл в опит да създаде предпоставки за евентуални бъдещи преговори за войната в Украйна.

Руският външен министър Сергей Лавров от своя страна обвини Европейския съюз, че използва дипломацията "като прикритие за осъществяването на експанзионистични планове". Още: Германия разгръща 5000 войници край Беларус, даже изпреварва графика

Смесеният прием на инициативата, която според европейски представители е била насърчена и от желанието на Киев Европа да има по-активна роля в евентуални мирни преговори, показва продължаващите затруднения на ЕС да си осигури място във водения от САЩ дипломатически процес, който през последните месеци е в застой. Така наречената група Е3 - Франция, Германия и Великобритания - също се опитва да поддържа канали за комуникация с Москва, а част от европейските столици смятат, че Европа трябва да бъде представена в бъдещи разговори с Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му остава "готова за преговори" с диктатора Владимир Путин.

"Но Европа трябва напълно да подкрепи тези усилия, за да имаме силна позиция", подчерта той. Още: Украйна удари завод за електроника във Воронеж, подпомагащ руските ракети. Ракетна тревога в Москва (ВИДЕО)

През последните седмици Педро Лортие, началник на кабинета на Антонио Коща, е провел няколко телефонни разговора с високопоставен руски представител, близък до Кремъл. Контактите са били определени от европейски представители като "кратки разговори за отваряне на канали за комуникация", без обсъждане на конкретни политически въпроси или преговорни теми.

Според дипломати, запознати с разговорите, редица европейски лидери са заявили директно на Коща, че не одобряват инициативата и не смятат, че настоящият момент е подходящ за подобни контакти с Кремъл. Част от тях са изразили недоволство и от факта, че са научили за разговорите от медийни публикации.

Някои лидери все пак признават, че като председател на Европейския съвет Коста има политическия мандат да представлява 27-те държави членки. Според тях обаче всяка бъдеща стъпка към по-официален диалог с Москва трябва да бъде предварително съгласувана с европейските столици.

Австрийският канцлер Кристиан Щокер заяви пред Financial Times, че подкрепя инициативата на Коща, докато други лидери, сред които литовският президент Гитанас Науседа, са се обявили против подобен подход. Още: Големият трофей на Путин се превърна в капан: Украйна парализира живота в Крим, руснаците са в паника, пропагандистите чакат най-лошото (ОБЗОР - ВИДЕО)

В публикувано на сайта на руското външно министерство есе Сергей Лавров отхвърли усилията на европейските държави и заяви, че Европа е "заинтересована от поражението на Русия" и се превъоръжава, за да постигне бойна готовност за евентуален конфликт с Москва до 2030 г.

"Съответно диалогът с Европа не може да се води като с безпристрастен наблюдател от трета страна", посочи Лавров. "Следователно истинската цел на европейските лидери не са преговорите с Русия, а спасяването на режима на Зеленски и запазването му като трамплин за продължаване на борбата срещу Русия."

Руският първи дипломат предупреди още, че евентуален пряк сблъсък между НАТО и Русия би създал сериозен риск за международната сигурност и може да доведе до опасна ескалация. Още: Масирана украинска атака с дронове парализира въздушния трафик в Москва

Автор: Хенри Фой за Financial Times

Превод: Ганчо Каменарски