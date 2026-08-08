Иран постави условия на САЩ за отварянето на Ормузкия проток

Иран е близо до споразумение с Оман за временен маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, но това няма да означава автоматично пълното му отваряне, заяви външният министър Абас Арагчи.

По думите му преговорите продължават заради техническата сложност на въпроса, но страните са „много близо до окончателно споразумение“. Той подчерта, че отварянето на протока зависи и от изпълнението на други условия, включително САЩ да компенсират Иран за нарушения на постигнати по-рано договорености.

Върховният съвет за национална сигурност на Иран постави по-широк набор от искания към Вашингтон. Сред тях са прекратяване на заплахите и военните действия в региона, край на блокадата срещу Иран, компенсации за щетите от войната, премахване на санкциите и освобождаване на замразените ирански активи.

От Техеран подчертават, че техническото споразумение с Оман и пълното отваряне на Ормузкия проток са два отделни въпроса. Стратегическият воден път остава един от основните елементи в противопоставянето между Иран и САЩ.