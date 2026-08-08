Европейският успех излезе солено: УЕФА наказа Левски за три провинения

Левски ще трябва да плати общо 23 000 евро заради поведението на част от своите привърженици по време на реванша срещу Борац (Баня Лука) от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Дисциплинарните органи на УЕФА санкционираха българския шампион за три отделни нарушения, извършени по трибуните на стадион "Георги Аспарухов".

УЕФА глоби Левски с 23 000 евро

Срещата се проведе на 14 юли и завърши с категорична победа на "сините" с 4:0. След равенството 1:1 в Босна и Херцеговина тимът на Хулио Веласкес продължи напред с общ резултат 5:1. Най-сериозната част от санкцията е в размер на 10 000 евро. Тя е наложена заради плакат с обидно съдържание, издигнат от привърженици на домакините и насочен към гостуващия отбор.

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Допълнителни 4000 евро ще бъдат платени за използването на лазер от трибуните. Останалите 9000 евро от общата глоба са за блокиране на обществени проходи в рамките на стадиона - нарушение, което УЕФА разглежда строго заради рисковете за безопасността на зрителите и възможното възпрепятстване на евакуация.

На трибуните за реванша присъстваха над 17 000 зрители, които видяха четири попадения след почивката. Армстронг Око-Флекс откри резултата, Рейналдо се разписа два пъти, а Хуан Переа оформи крайното 4:0.

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