Дигитално евро: Сигурно, анонимно и безплатно

Сигурно, анонимно и безплатно - дигиталното евро трябва да функционира точно както парите в брой, просто портфейлът ще се намира в смартфона на потребителя. Министърът на финансите на Германия Ларс Клингбайл апелира за въвеждането на този разплащателен метод, откакто е поел министерството, пише АРД. Основният му аргумент е свързан с европейския суверенитет от американските финансови системи, които според него вече не са достатъчно надеждни. "Искам повече патриотизъм и европейски суверенитет", заяви той в края на миналата година.

По онова време той и колегите му финансови министри от другите държави в ЕС вече бяха излезли с общо становище и препоръка за въвеждане на дигиталната валута. По-късно Европейският парламент също се присъедини. Наскоро започнаха преговорите между държавите членки на ЕС, Европейската комисия и Европейския парламент. Все още има някои детайли, по които има леки разногласия - например Европарламентът иска да се въведат допълнителни мерки за защита на личните данните на потребителите. Преговарящите обаче очакват бързо да постигнат консенсус и по този въпрос.

Сериозен скептицизъм сред привържениците на парите в брой

Още: Истината за дигиталното евро: Защо слагат лимит от 3000 евро и какво се случва с кеша ни?

В държавите, в които парите в брой продължават да се използват много широко - като например Австрия, Италия и Германия, има сериозен скептицизъм по отношение на дигиталното евро. Евродепутатът от Германия Матиас Еке обаче отбелязва, че законът за пръв път ще задължи търговците да приемат пари в брой, разяснява АРД. Това означава, че никъде в търговската мрежа вече няма да имат право да казват, че приемат само плащания с карта.

Къде ще се намира дигиталният портфейл?

Друг повод за дискусии даде въпросът под каква форма да съществува бъдещият дигитален портфейл. Банките в страните от ЕС се противопоставиха на идеята Европейската централна банка (ЕЦБ) да си направи собствено компютърно приложение за дигиталното евро.

По-късно беше решено, че то просто ще се интегрира във вече съществуващите приложения за онлайн банкиране и така дигиталният портфейл ще бъде свързан със сметката на всеки потребител в неговата банка. Ако дигиталния портфейл е празен, потребителят ще може да си прехвърля в него средства от личната банкова сметка - също както при теглене от банкомат.

Още: Кешът да бъде записан като неотменно право: Внесоха предложение за промяна на Конституцията (ВИДЕО)

Банките държаха особено на едно свое централно изискване - потребителите да нямат право да държат неограничен брой средства в дигиталния си портфейл. Защото това би означавало, че въпросните средства няма да са на разположение на частните банки за инвестиции или заеми, уточнява АРД. Вероятно при предстоящите преговори това ще е един от въпросите, които ще доминират дискусиите.

По-малко зависими от САЩ

Дълго време търговските банки в Германия се противопоставяха на дигиталното евро. Те твърдяха, че политиците трябва да изчакат и да видят дали някои алтернативни методи на финансови разплащания - например чрез системата Wero - ще се наложат в страната, припомня АРД.

Евродепутатът Еке обаче отвръща с аргумента, че много други държави членки на ЕС, особено по-малките, са изцяло зависими от извъневропейските системи на финансови разплащания. "С една публична платежна система ние ще си осигурим дългосрочен достъп до тази европейска инфраструктура”, уточнява той. Най-важният политически аргумент в полза на дигиталното евро остава, че Европа трябва да стане по-независима, особено от САЩ. MasterCard, Visa и PayPal доминират пазара на разплащанията в момента.

Още: ЕП каза "да" на онлайн и офлайн дигиталното евро

Кога ще бъде въведено дигитално евро

Частните банки очевидно вече са приели факта, че политиците и ЕЦБ възнамеряват да въведат дигиталното евро – и то възможно най-бързо. Вместо да оказват съпротива, сега те апелират за поетапното му въвеждане. Онлайн и офлайн версиите на дигиталното евро трябва да бъдат въведени в различно време, пледира Коля Габриел, член на Управителния съвет на Германската банкова асоциация. Това би спестило време и средства при въвеждането на новите мерки за сигурност, свързани с дигиталния портфейл. Още повече, че според Габриел на потребителите няма да са им нужни всички възможности на системата още от първия ден, в който бъде пусната в употреба дигиталната валута.

Европейската централна банка смята да въведе цифровото евро през 2029 г. Предвидено е пилотният проект да стартира през 2027 година. Срокът е кратък, коментира представителят на банковата асоциация Габриел. Германският министър на финансите Ларс Клингбайл от своя страна би предпочел проектът да стартира още по-рано.



Източник: Дойче веле